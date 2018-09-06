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İmar Barışı için 3 ayda 4 milyon 650 bin başvuru yapıldı

EMLAK HABERLERİ  | 06.09.2018 17:33 | Son Güncelleme

İmara aykırı yapıların kayıt altına alınması hedeflenen imar barışı düzenlemesi için vatandaşlar e-devlet üzerinden 8 Haziran'da başvurularını yapmaya başladı. Gayrimenkul Uzmanı Hatice Kolçak, "Süreç şu anda çok iyi gidiyor. Haziran'dan bu yana çok ciddi bir başvuru var. Her geçen gün de artıyor. Şu ana kadar 4 milyon 650 bin kişi başvuru yapmış. Bu da yaklaşık 1 milyon bağımsız yapıya tekabül ediyor. Yaklaşık 2 milyar liranın üzerinde gelir elde edilmiş durumda" dedi.

İmar Barışı için 3 ayda 4 milyon 650 bin başvuru yapıldı

Türkiye'deki 26 milyon konutun 13 milyonunu ilgilendiren ve 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan binaları kapsayan imar barışı için başvurular devam ediyor. Ruhsatsız yapılar, ruhsatlı olup ruhsata aykırı imalatlar, iskan alamamış ya da iskanlı fakat daha sonradan değişiklik ve ilaveler yapılmış yapıları kapsayan imar affı için başvurular 31 Ekim'e kadar sürecek.

"2 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE GELİR ELDE EDİLDİ"

Konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Gayrimenkul Uzmanı Hatice Kolçak, "31 Ekim 2018 tarihine kadar başvuru yapabilecekler. Bakanlar Kurulu bu süreyi 1 yıl uzatabilir. E-devlet üzerinden 'yapı kayıt belgesi' alarak başvurular yapılıyor. Ödemeleri ise bu yılın sonuna kadar yaptıkları takdirde imar barışı sürecine dahil olacaklar. Süreç şu anda çok iyi gidiyor. Haziran'dan bu yana çok ciddi bir başvuru var. Her geçen gün de artıyor. 4 milyon 650 bin kişi başvuru yapmış. Bu da yaklaşık 1 milyon bağımsız yapıya tekabül ediyor. Yaklaşık 2 milyarın üzerinde bir gelir elde dilmiş durumda" diye konuştu.

"ART NİYETLİ OLANLAR VAR"

Başvuruların doğru ve eksiksiz bilgilerle yapılması gerektiğini belirten Hatice Kolçak, "Bir de art niyetli olanlar var. Bir kere başvuru yapabiliyorsunuz. Çok doğru bir şekilde yapmanız gerekiyor. Süreç 31 Ekim 2017'den önceki yapıları kapsıyor; ama onlar bu tarihten sonra yeni kaçak kat, eklenti alanı yapanlar, sanki eskiymiş gibi başvuru yapmaya çalışıyorlar. Bu büyük bir cezai işlem demektir. Bunu yapmasınlar" dedi.

"KAÇAK YAPILAR KAYIT ALTINA ALINACAK"

Yıkım ve mahkeme kararlarının süreçle birlikte iptal olacağını kaydeden Gayrimenkul Uzmanı Kolçak, "İmar Barışı Haziran ayı başında yasal bir düzenlemeyle yapıldı. 'İmar affı' değil, 'imar barışı' demek daha doğru. Yasa; mağdur olan yapı sahipleriyle kamuyu barıştırmak üzerine yapıldı. Yasal düzenlemeyle imar barışı imara ve ruhsata aykırı yapılan kaçak yapı, eklenti alanı, kaçak kat gibi yapıları yasal düzenlemeyle kayıt altına alıyor. Bu yasadan faydalananlar, bugüne kadar herhangi bir abonelik alamamışlarsa, her türlü alt yapıdan yararlanmaya başlıyorlar. Haklarında devam eden bir mahkeme süreci varsa, bu ortadan kalkıyor. Bir yıkım kararı varsa, iptal oluyor. Kaçak yapılar, tüm bunlardan faydalanıyor olacak" ifadelerini kullandı.

"İMARA, RUHSATA AYKIRI YAPILAN HER TÜRLÜ KAÇAK YAPI..."

İmar barışının kapsamına değinen Kolçak, "Başvurular 31 Ekim 2017 tarihinden önceki yapıları kapsıyor. İmara, ruhsata aykırı yapılan her türlü kaçak yapı, kar ve eklenti alanı... Tüm bunların sahipleri başvuru yapıp kendi yapılarını kayıt altında alabilirler. Başvuru yapacaklar bilgileri doğru vermeli. Formları eksiksiz doldurmalılar. Yalan, hatalı beyan verildiği takdirde başvuruları iptal oluyor. Ayrıca yatırdıkları para da geri verilmiyor" dedi.

"TAPU YERİNE GEÇMEYECEK"

Yapı kayıt belgesinin tapu yerine geçmeyeceğinin altını çizen Kolçak, "Yapı kayıt belgesi binayı resmi olarak kayıt altına alıyor. Tapu süreci ikinci aşama. Daha sonra müracaat ederek tapunuzu alabiliyorsunuz" diye konuştu. Sürecin ardından kaçak yapıların yıkılacağını kaydeden Kolçak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlar çok şey kazanacak. 50 yılı aşkın bir süredir yapılan yapıların yarısından fazlası bu sürece giriyor. Bir türlü çözülemeyen, mahkemesi devam eden, yıkım kararı olan, abonelik ve alt yapı hizmeti alamayan bir sürü yapı var. Devlet imar barışı ile beraber vatandaşla barışmak istiyor; 'Ben sizi tanıyacağım, yapılarınızı kayıt altına alacağım. Ama bundan sonra böyle bir şey kesinlikle olmayacak.' diyor. Bu binaları başka türlü yasal hale getiremezsiniz. Bu, çıkmaza girmiş bir konu. Bu süreçten sonra yapılmış hiçbir kaçak yapı tanınmayacak ve yıkılacak. 13-14 milyon kişinin başvuru yapacağı düşünülüyor." DHA

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Anahtar Kelimeler:
konut imar E-Devlet başvuru

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