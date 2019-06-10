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İmar Barışı’nda son hafta

EMLAK HABERLERİ  | 10.06.2019 10:04 | Son Güncelleme

Başvuru süresi iki kez uzatılan İmar Barışı’nın, 15 Haziran Cumartesi günü süresi doluyor.

İmar Barışı’nda son hafta

Başvuru sayısı her geçen gün artan ve daha önce iki kere uzatılan İmar Barışı’na başvuruların 10 milyonu geçtiğini dile getiren Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “İmar barışında artık sona gelindi. Daha önce iki sefer uzatılan müracaatlar için 15 Haziran Cumartesi günü son başvuru günü. İmar Barışı bedeli ödemeleri de bu ay sonu yani 30 Haziran 2019’a kadar ödenmesi gerekiyor” dedi.

'CİDDİ TALEP GÖRDÜ'

Özellikle İstanbul başta olmak üzere İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa’dan yoğun başvurular yaşandığını belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Vatandaşların devletle ihtilaflı durumu çözüme kavuştu. İmara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırıldı. 13 milyona yakın kaçak yapıdan 10 milyona yakını bu barıştan faydalandı. SİT alanındaki yapıların yanı sıra tarihi olanlar ve kentsel dönüşümden faydalanmak isteyenler dışında başvurular yoğun oldu” şeklinde konuştu.

'YANLIŞ BİLGİ VERMEYİN'

İmar Barışının 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsadığını belirten Özelmacıklı, “Yapı Kayıt Belgesi müracaatı e-Devlet üzerinden beyan esasına göre yapılıyor. Yanlış bilgi verilmesi durumunda ‘Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan’ uyarınca suç duyurusunda bulunulacağını dikkate almak gerekiyor. Bu suçun cezası ise, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası olarak TCK 206. Maddesinde belirtilmiş. Ayrıca Yapı kayıt belgesi düzenlenemeyecek yapılar için bu belgenin düzenlendiğinin tespit edilmesi durumunda, yapı kayıt belgesi iptal edilecek, bu belgenin sağlamış olduğu haklar geri alınacak ve yapı kayıt belgesi bedeli olarak yatırılmış olan bedel de iade edilmeyecek” ifadelerini kullandı.

İMAR BARIŞINDAN SONRASI'

Başvurular sonrasında özellikle arsa tapulu yerlerin Kat Mülkiyetine geçişlerine ağırlık verileceğini belirten Özelmacıklı, “Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra malikler tam muvafakat ile tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek. Kat mülkiyetine geçilmeksizin sadece yapının tapuya tescil edilmesi isteniyorsa mimari projeye gerek yok. Sadece ‘Zemin Tespit Tutanağı’ düzenlenmesi için bir Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu (LİHKAB) veya Serbest Harita Kadastro Mühendislik Müşavirlik Bürosundan (SHKMMB) birisine müracaat edilmesi yeterli. Zemin Tespit Tutanağının düzenlenmesinin ardından önce Kadastro Müdürlüğüne ardından Tapu Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekiyor” diye konuştu.

KAYNAK:İHA

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