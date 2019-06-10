İmar Barışı’nda son hafta

Başvuru sayısı her geçen gün artan ve daha önce iki kere uzatılan İmar Barışı’na başvuruların 10 milyonu geçtiğini dile getiren Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “İmar barışında artık sona gelindi. Daha önce iki sefer uzatılan müracaatlar için 15 Haziran Cumartesi günü son başvuru günü. İmar Barışı bedeli ödemeleri de bu ay sonu yani 30 Haziran 2019’a kadar ödenmesi gerekiyor” dedi.

'CİDDİ TALEP GÖRDÜ'

Özellikle İstanbul başta olmak üzere İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa’dan yoğun başvurular yaşandığını belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Vatandaşların devletle ihtilaflı durumu çözüme kavuştu. İmara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırıldı. 13 milyona yakın kaçak yapıdan 10 milyona yakını bu barıştan faydalandı. SİT alanındaki yapıların yanı sıra tarihi olanlar ve kentsel dönüşümden faydalanmak isteyenler dışında başvurular yoğun oldu” şeklinde konuştu.



'YANLIŞ BİLGİ VERMEYİN'