İmar barışından kaç kişi yararlandı?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı'nda son rakamları kamuoyuna duyurdu.

Kurum, "İmar Barışı'na 3 milyon 780 bin kişi başvurdu. Bu kapsamda 1 milyar 350 milyon lira ödendi" dedi.

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