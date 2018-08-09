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İmar barışından kaç kişi yararlandı?

EMLAK HABERLERİ  | 09.08.2018 11:09 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı İmar Barışı'na başvuran vatandaşların 1 milyar 350 milyon lira ödeme yaptığını duyurdu.

İmar barışından kaç kişi yararlandı?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı'nda son rakamları kamuoyuna duyurdu.

Kurum, "İmar Barışı'na 3 milyon 780 bin kişi başvurdu. Bu kapsamda 1 milyar 350 milyon lira ödendi" dedi.

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