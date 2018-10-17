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İndirim kampanyasında son gün cuma

EMLAK HABERLERİ  | 17.10.2018 14:52 | Son Güncelleme

TOKİ'nin, borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için düzenlediği yüzde 24 indirim kampanyaya başvurular, cuma günü son bulacak.

İndirim kampanyasında son gün cuma

Toplu Konut İdaresinin (TOKİ), borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için düzenlediği yüzde 24 indirim kampanyasına başvurular, 19 Ekim Cuma sona erecek.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TOKİ Başkanı Ergün Turan, yüzde 24 indirim kampanyasından yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının, cuma gününe kadar ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini belirtti. Turan, "Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın son başvuru tarihine kadar başvurularını yapması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında, söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların kampanyaya gösterdikleri ilgiden memnun olduklarının altını çizen Turan, "TOKİ'den sosyal konut satın alan, çoğu alt gelir grubundan vatandaşlarımıza yüzde 24 erken ödeme indirimi ile önemli bir fırsat sunduk. Kampanyamızdan şu ana kadar 9 bin 870 vatandaşımız yararlanarak, 427 milyon 427 bin borç bakiyesini kapattı." bilgisini paylaştı.
Yastık altından 397 milyon çıktı

İndirim kampanyasına katılanların yüzde 97'sinin, toplam 379 milyon liralık borcu banka kredisi kullanmadan kapattığını ifade eden Turan, "Kampanyaya katılan vatandaşlarımızın 'yastık altı' diye tabir ettiğimiz kişisel tasarruflar ile borçlarını kapatması, sektörümüz açısından önemli bir gelişmedir. Ayrıca vatandaşlarımız, yastık altından çıkardığı paralar da ekonomiye yeni bir katkı olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Esnek ödeme ile 37 milyonluk borç kapatıldı

Turan, bu yılki indirim kampanyasında esnek ödeme yaptıklarını da aktararak, "Yüzde 24 indirim kampanyamızdan, bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da yararlanıyor. Borcunun tamamını kapatamayan vatandaşlarımız, yaptıkları 37 milyon 665 bin liralık peşin ödemeyle yüzde 24 indirim kampanyamızdan faydalandı." açıklamasında bulundu.

Kampanyadan, satışları 2017 Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2017 Haziran ayı sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri sahiplerinin yararlanabildiğini hatırlatan Turan, vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerin ise indirim kampanyasına dahil edilmediğini aktardı.

Turan, indirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının ise başvuru tarihi itibarıyla aidat ve emlak vergisi gibi herhangi bir borçlarının bulunmaması gerektiğini de kaydetti. AA

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Anahtar Kelimeler:
toki indirim kampanya

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