FİNANS

İnşaat sektörü 2020'den umutlu

EMLAK HABERLERİ  | 21.11.2019 11:11 | Son Güncelleme

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (İMSİAD) Başkanı Mustafa Andıç, gelecek yıldan umutlu olduklarını belirterek, "Yukarı doğru bir gidişin başlayacağına inanıyoruz. Bu konuda ciddi önlemler alınıyor. 2020 yılının yavaş yavaş çıkış yılı olacağına inanıyoruz." dedi.

İnşaat sektörü 2020'den umutlu

Andıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörde bu dönemde konut kredisi faizlerinin düşmesiyle hareketlilik yaşandığını söyledi.

İnşaat sektöründeki gelişmelerin bağlantılı iş kollarını da etkilediğini vurgulayan Andıç, şöyle devam etti:

"Satışların yoğun olarak ipotekli olması, konut kredisi faizlerinin günümüzdeki faiz oranlarına göre düşük olması, son derece önemli ve normal. 0,99 üzeri psikolojik eşiktir. Bunun devamının olmasını istiyoruz ama yatırımların önünün açılması için ticari faizlerin de düşmesi lazım. Sadece konut kredi faizlerinin düşmesi sektörün önünü tam anlamıyla açamaz. Hükümetten beklentimiz, güven ortamının oluşturulması. Faiz oranları yüzde 1'in altında kaldığında vatandaşımızın uzun vadeli borçlanarak gayrimenkul alabilmesi daha kolay olacaktır."

- "Şirketlerin finansal yapılarıyla ilgili önlemler var"

'ŞİRKETLERİN FİNANSAL YAPILARIYLA İLGİLİ ÖNLEMLER VAR'

Andıç, açıklanan rakamlara göre konut satışlarının bu yıl 1 milyon adedin altında kalacağını ve 2018'den düşük gerçekleşeceğini öngördüklerini anlatarak, "2020'den umutluyuz, yukarı doğru bir gidişin başlayacağına inanıyoruz. Bu konuda ciddi önlemler alınıyor. Şirketlerin finansal yapılarıyla ilgili de devletimizin aldığı önlemler var. 2020 yılının yavaş yavaş çıkış yılı olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Son dönemde müteahhitlik yasası ve birçok yönetmeliğin de değişmesinin söz konusu olduğuna dikkati çeken Andıç, mevzuata yönelik taleplerini Ankara'daki ilgili makamlara ilettiklerini söyledi.

'2020'DE 1 MİLYON KONUT SATIŞI İYİ BİR RAKAM'

Belirsizlikler içeren yönetmeliklerdeki değişikliklerin yerine oturmaya başladığını ifade eden İMSİAD Başkanı Andıç, şunları kaydetti:

"Müteahhitlik yasasıyla ilgili de kimler iş yapabilecek, bunun sınıflandırılması yapılıyor. Sektörde biraz daha taşlar yerli yerine oturuyor. Bunlardan önemlisi yatırımların önünün açılması açısından konut kredi faizlerinin düşük olarak seyretmesi, ayrıca şirketlerin ekonomik anlamda borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili de devletin aldığı önlemler var. Bunların hepsini topladığınızda sektör biraz nefes alacak. 2020 yılında konut satışında 1 milyon iyi bir rakam olacak diye düşünüyorum. Gelecek yıl ülkedeki büyüme oranının da pozitif olacağına inanıyoruz."

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
bursa İMSİAD İnşaat sektörü Mustafa Andıç

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