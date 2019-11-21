İnşaat sektörü 2020'den umutlu

Andıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörde bu dönemde konut kredisi faizlerinin düşmesiyle hareketlilik yaşandığını söyledi.

İnşaat sektöründeki gelişmelerin bağlantılı iş kollarını da etkilediğini vurgulayan Andıç, şöyle devam etti:

"Satışların yoğun olarak ipotekli olması, konut kredisi faizlerinin günümüzdeki faiz oranlarına göre düşük olması, son derece önemli ve normal. 0,99 üzeri psikolojik eşiktir. Bunun devamının olmasını istiyoruz ama yatırımların önünün açılması için ticari faizlerin de düşmesi lazım. Sadece konut kredi faizlerinin düşmesi sektörün önünü tam anlamıyla açamaz. Hükümetten beklentimiz, güven ortamının oluşturulması. Faiz oranları yüzde 1'in altında kaldığında vatandaşımızın uzun vadeli borçlanarak gayrimenkul alabilmesi daha kolay olacaktır."

- "Şirketlerin finansal yapılarıyla ilgili önlemler var"

'ŞİRKETLERİN FİNANSAL YAPILARIYLA İLGİLİ ÖNLEMLER VAR'

Andıç, açıklanan rakamlara göre konut satışlarının bu yıl 1 milyon adedin altında kalacağını ve 2018'den düşük gerçekleşeceğini öngördüklerini anlatarak, "2020'den umutluyuz, yukarı doğru bir gidişin başlayacağına inanıyoruz. Bu konuda ciddi önlemler alınıyor. Şirketlerin finansal yapılarıyla ilgili de devletimizin aldığı önlemler var. 2020 yılının yavaş yavaş çıkış yılı olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.