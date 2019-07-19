FİNANS

İpotekli konut satışında sert düşüş

EMLAK HABERLERİ  | 19.07.2019 08:52 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Sivas’ta 2019 Haziran ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53,52 oranında azaldı. 2018’in Haziran ayında 966 konutun satıldığı Sivas’ta 2019’un aynı ayında 449 konut satılabildi. 2018’in ilk 6 ayında 4 bin 474 konutun satıldığı Sivas’ta 2019’un ilk yarısında satılan konut sayısı ise 3 bin 33’e geriledi.

İpotekli konut satışında sert düşüş

TÜİK’in açıkladığı konut satış istatistiklerine göre ‘ipotekli satış’ olarak nitelendirilen konut kredili satışlar da Sivas’ta Haziran’da büyük düşüş gösterdi. 2018 Haziran’da 352 ipotekli konutun satıldığı Sivas’ta 2019 Haziran’da 52 ipotekli konut satılabildi. 2018’in ilk 6 ayında Sivas’ta bin 291 ipotekli konut satılırken 2019’un ilk yarısında bu sayı 463’e geriledi.

"FAİZ ORANI DÜŞÜRÜLSÜN"

Kentte ipotekli konut satışında yaşanan düşüşü değerlendiren Sivas Emlak Müşavirleri ve Danışmanları Derneği (SEMDER) Başkanı Kerim Çayır, “Yetkili kurumlardan tek isteğimiz konut kredi faiz oranlarının düşürülmesidir. Milyonlarca kişinin geçim kaynağı olan emlak sektörü Türkiye'nin omurgasıdır. Devletimizin bir an evvel bu yönde çalışma yapmasını beklemekteyiz. Sivas'ta konut fiyatları artış göstermez iken buna karşılık satışların düşmesi sıkıntıları bir bir beraberinde getirmektedir. Bu şekilde devam etmesi beklentilerimizin tamamen dışındadır” dedi.

(İHA)

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