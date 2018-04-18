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İşte konutta cep yakmayan 5 ilçe

EMLAK HABERLERİ  | 18.04.2018 17:01 | Son Güncelleme

İstanbul'un satılık konut fiyatlarında metrekare fiyatı en düşük beş ilçesi açıklandı.

Zingat.com verilerine göre, İstanbul'da en uygun ortalama konut metrekare fiyatı 1.947 TL.

İstanbul'un en uygun evleri bu ilçelerde

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İstanbul'un en uygun fiyatlı konutlarının bulunduğu beş ilçesi sıralandı. Gayrimenkul bilgi ve pazarlama platformu Zingat.com'un verilerine göre, İstanbul'da metrekare fiyatı en düşük ilçe 1.947 TL ile Esenyurt oldu.
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Esenyurt'ta konut geri dönüş süresi 16 yıl

Esenyurt'ta konut geri dönüş süresi 16 yıl
İstanbul'un konut yatırımında en uygun fiyatlı ilçesi Esenyurt'ta konut yatırım geri dönüş (amortisman) süresi ise 16 yıl.
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En uygun satılık konut metrekare fiyatı sıralamasında Esenyurt'u 2 bin 205 TL ile Arnavutköy, 2 bin 288 TL ile Beylikdüzü, 2 bin 408 TL ile Silivri ve 2 bin 428 TL ile Sancaktepe takip etti.
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Geri dönüş süresinde ise Esenyurt'u yine 16 yıl ile Sancaktepe, 18 yıl ile Beylikdüzü, 22 yıl ile Silivri ve 23 yıl ile Arnavutköy izledi.
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Bu ilçeler içinde en yüksek satılık konut fiyatı 303 bin 600 TL

Bu ilçeler içinde en yüksek satılık konut fiyatı 303 bin 600 TL
Esenyurt'ta 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı 146 bin TL ile 243 bin 300 TL arasında değişiyor. Arnavutköy'de bu fiyat 165 bin 392 TL ile 275 bin 700 TL arasındayken Silivri'de 100 metrekarelik bir satılık konutun ortalama fiyatı 180 bin 613 TL ile 301 bin TL arasında değişiyor.
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Beylikdüzü'nde bu fiyat 171 bin 610 TL ile 286 bin TL arasında değişirken, Sancaktepe ise 182 bin 133 TL ile 303 bin 600 TL arasında değişen fiyatlarıyla bu beş ilçe arasında en yüksek satılık konut fiyatına ulaşan ilçe olarak dikkat çekti.
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“Bu ilçeler hem uygun fiyatlı hem de hızla değerleniyor”

“Bu ilçeler hem uygun fiyatlı hem de hızla değerleniyor”
Artan konut fiyatlarının ev sahibi olmak isteyenlerin bütçelerini zorladığını ifade eden Zingat.com Kurucu Ortağı ve CEO'su Ahmet Kayhan, İstanbul'un uygun fiyatıyla öne çıkan bu beş ilçesini şöyle değerlendirdi:
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“İstanbul'un gelişmekte olan ilçelerinden biri olan Esenyurt, gayrimenkul geliştiricilerinin yoğun ilgi gösterdiği bölgelerin başında geliyor. Esenyurt'ta çok sayıda konut projesi hayata geçiriliyor. Beylikdüzü, düzenli kentleşmesi ve üniversitelere yakınlığıyla dikkat çekiyor. Sancaktepe de gayrimenkul alanında hızla yükseliyor, İstanbul'un son yıllarda gelişen ilçelerinden biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca bu bölgede markalı konut projeleri de hızla artıyor. Arnavutköy de üçüncü havalimanı ve Kanal İstanbul projeleri sayesinde son yılların en çok değerlenen ilçelerinden biri haline geldi. Silivri'nin ise metro ve metrobüs hatlarıyla İstanbul'un merkezi bölgelerine ulaşımı kolayca sağlaması beklendiği için uygun fiyata ev satın almak isteyenlerin yöneldiği bir bölge. Görüldüğü üzere bu ilçeler hem uygun fiyatlı hem de hızla değerlenen bölgeler arasında bulundukları için son derece kârlı bölgeler olarak da dikkat çekiyor.”
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10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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