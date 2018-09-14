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Karafilköy, kentsel dönüşüm alanı ilan edildi

EMLAK HABERLERİ  | 14.09.2018 16:08 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Beşiktaş Akatlar Mahallesi Karafilköy mevkisinin, kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesine karar verdi. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından hazırlanarak gündeme sunulan plan raporunda, "Karanfilköy mevkisinde bulunan alanın zemin yönünden yerleşime uygun olması, alan için afet riskini ortadan kaldırmamaktadır. 1940'lı yıllarda İstanbul'a başlayan yoğun göç sonucunda işgalli yapılaşma başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Karafilköy, kentsel dönüşüm alanı ilan edildi

Karanfilköy ile ilgili olarak hazırlanan kentsel dönüşüm planı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda ele alındı.

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından hazırlanarak gündeme sunulan plan raporunda, "Karanfilköy mevkisinde bulunan alanın zemin yönünden yerleşime uygun olması, alan için afet riskini ortadan kaldırmamaktadır. 1940'lı yıllarda İstanbul'a başlayan yoğun göç sonucunda işgalli yapılaşma başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bu alanda bulunan yapıların 1999 depreminden önce inşa edilmiş ve yürürlükte bulunan yapı denetimi yönetmelik şartlarını sağlamadığı belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Yapıların malzeme ve yapım kalitesi açısından iyi durumda olmadığı görülmektedir. Var olan yapı stokunun yenilenmesi için dönüşümün gerçekleşmesi gerektiğinden; 5393 sayılı Kanun'un 73.maddesine göre 'Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı' ilan edilmesi, her türlü plan, proje, tasarım benzeri çalışmaların ve uygulamaların yapılması ve yapılacak her türlü işlemlerin Müdürlüğümüzce yürütülmesi uygun görülmüştür."

Raporda yer alan bilgiye göre, Akat Mahallesi'nin kuzeyinde, TEM Otoyolu'nun kenarında yer alan Karanfilköy, yaklaşık 200 bin metrekare büyüklüğünde ve İBB'nin mülkiyetinde bulunuyor. Arazi üzerinde 628 bina, 623 konut birimi, 81 iş yeri, bir cami, sağlık ocağı ve Beşiktaş Belediyesi'ne ait garaj yer alıyor.

Kentsel dönüşüm planı ile ilgili raporun sonuç bölümünde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin çalışmaya ilişkin iş birliği vurgulanarak, "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı ilan edilmesi, gerekli her türlü analiz, tasarım, proje, plan benzeri çalışmaların, uygulamaların yapılması, yapılacak her türlü işlemlerin ilçe belediyesince yürütülmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesi hususuna onayınıza arz olunur." ifadelerine yer verildi.

Rapor Meclis'te görüşüldüğü sırada söz alan CHP'li Meclis Üyesi Bülent Tatar, kentsel dönüşüm planının, Karanfilköy halkının belediye ile yaptığı görüşmeler sonunda hazırlandığını, iyi bir planlama olduğunu söyledi.

Değerlendirmenin ardından İBB Meclisi İkinci Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, raporu oylamaya sundu. Gerçekleşen oylamada rapor, oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti. AA

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