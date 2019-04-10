Kat sakinlerine 'bina yönetim şirketi' uyarısı

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bina yönetim şirketlerinin son zamanlarda arttığını söyledi.

Türkiye'de yaklaşık 20 bin bina şirketi olduğunu belirten Şahin, bu şirketlerin en çok İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bulunduğunu dile getirdi.

Söz konusu şirketlerin hukuki durumlarına dikkati çeken Şahin, şöyle konuştu:

"Yönetici, karar defterine 'şu tarihten itibaren şu şirkete binanın yönetimini devrediyorum' dediğinde, o tarihten itibaren şirket binanın elektrik, su, doğal gaz, varsa personel maaşını yatırılan aidatlarla karşılıyor. Yani kat sakinleri aidatlarını bina yönetim şirketlerinin hesabına yatırıyor ancak hukuki bir dayanağı olmayan bu şirketlerin batması, topladığı paranın kaybolması veya çalınması durumunda herhangi bir sorumluluğu olmuyor. Bu tür durumlarda kat sakinleri ödedikleri aidatlarını kendi bina yöneticisinden çok rahatlıkla alabiliyor. Çünkü aidatın yatırılması gereken yer bina yönetim şirketinin değil, binanın kendi hesabıdır."

'BİNA TYÖNETİM ŞİRKETLERİNİN HUKUKİ DAYANAĞI YOK'