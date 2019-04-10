FİNANS

Kat sakinlerine 'bina yönetim şirketi' uyarısı

EMLAK HABERLERİ  | 10.04.2019 14:44 | Son Güncelleme

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Bina yönetim şirketleri binlerce binanın yönetimine baktığı için ciddi para topluyor. Yaz aylarında doğal gaz ödemesi olmadığı için çok masraf olmuyor ve şirketlerin kasasında fazla para birikiyor. Bunu da bankaya yatırıp faiz geliri elde ediyorlar." dedi.

Kat sakinlerine 'bina yönetim şirketi' uyarısı

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bina yönetim şirketlerinin son zamanlarda arttığını söyledi.

Türkiye'de yaklaşık 20 bin bina şirketi olduğunu belirten Şahin, bu şirketlerin en çok İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bulunduğunu dile getirdi.

Söz konusu şirketlerin hukuki durumlarına dikkati çeken Şahin, şöyle konuştu:

"Yönetici, karar defterine 'şu tarihten itibaren şu şirkete binanın yönetimini devrediyorum' dediğinde, o tarihten itibaren şirket binanın elektrik, su, doğal gaz, varsa personel maaşını yatırılan aidatlarla karşılıyor. Yani kat sakinleri aidatlarını bina yönetim şirketlerinin hesabına yatırıyor ancak hukuki bir dayanağı olmayan bu şirketlerin batması, topladığı paranın kaybolması veya çalınması durumunda herhangi bir sorumluluğu olmuyor. Bu tür durumlarda kat sakinleri ödedikleri aidatlarını kendi bina yöneticisinden çok rahatlıkla alabiliyor. Çünkü aidatın yatırılması gereken yer bina yönetim şirketinin değil, binanın kendi hesabıdır."

'BİNA TYÖNETİM ŞİRKETLERİNİN HUKUKİ DAYANAĞI YOK'

Şahin, aidatların bina yöneticisi ve kat sakinlerinin belirlediği hesaba yatırılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bina yönetim şirketlerinin hukuki dayanağı yok. Yani bu şirketleri kurarken ne bir yere başvuruluyor ne de bunları denetleyen bir yer var. Bu yüzden büyük bir kısmının vergi dahi vermediği bu şirketlerin yasal bir zemine oturtulması gerekiyor. Bina yöneticileri şirkete yetkiyi verdiklerinde ciddi bir sorumluluk altına giriyor. Bina yöneticileri 'aidatları şu yönetim şirketinin hesabına yatırın' diyor. Şirketin kötü niyetli çıkması veya iflas etmesi gibi durumlarda bina sakinlerinin toplanan parasının kaybolmasından doğrudan bina yöneticisi sorumludur. Yani kat sakinleri yönetim kurulu başkanı o paralardan sorumlu hale gelir."

'DENETİM GETİRLMELİ VE BİR MERCİ OLUŞTURMALI'

Bina sakinlerinin bu konuda yöneticilerini uyarmaları gerektiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Bina sakinleri olarak yöneticilerimize 'biz binanın hesabına gönderelim, sen kendin şirkete gönder.' demeliyiz. Şayet dava açılırsa yönetici bu paraları ödemek zorunda kalır. Bina yönetim şirketleri binlerce binanın yönetimine baktığı için ciddi para topluyor. Yaz aylarında doğal gaz ödemesi olmadığı için çok masraf olmuyor ve şirketlerin kasasında fazla para birikiyor. Bunu da bankaya yatırıp faiz geliri elde ediyorlar. Bu paradan da vergi ödemiyorlar. Yani benim paramdan faiz geliri sağlıyor, haksız kazanç elde ediyor. Vergi daireleri bunu acilen takip etmeli. Neden vergi alınmıyor? Gerek bunların vergilendirilmesi gerekse kat sakinlerinin korunması için denetim getirilmeli ve bir merci oluşturulmalı. Bina yönetim şirketleri de bu birimden izin alarak kurulmalıdır. Yoksa tüketicilerin başı ciddi anlamda ağrıyacaktır."

KAYNAK:AA

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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin bina yönetim şirketi

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