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Kentsel dönüşümde yeni yol haritası

EMLAK HABERLERİ  | 06.02.2019 10:57 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde yeni yol haritasını açıklıyor. Hedef her yıl 300 bin konutu dönüştürmek. Bunun 30 binini bakanlık ve TOKİ, kalanı özel sektör yapacak. Her kente özel kentsel dönüşüm anayasası geliyor.

Kentsel dönüşümde yeni yol haritası

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde yeni yol haritasını açıklıyor.

Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hedef her yıl 300 bin konutu dönüştürmek. Bunun 30 binini bakanlık ve TOKİ yapacak. Kalanı özel sektör yapacak.

Hedef, kentsel dönüşümü 20 yılda tamamlamak. Kentsel dönüşümde yeni dönem 7 temel hedef üstüne inşa edildi.

Afet risklerinin bertaraf edilmesi, çevresel, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, yatay mimarinin esas alınması, engelli dostu şehirler kurulması, yapılaşma sonrası oluşacak değer artışının adil olarak paylaştırılması temel hedefler arasında yer alıyor.

53 ilde 238 riskli alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dönüşüm kapsamına aldığımız bağımsız birim sayısı 664 bin. Ülke genelinde 597 bin konutu da yeniliyoruz.

HER KENTE DÖNÜŞÜM ANAYASASI

Her kente özel kentsel dönüşüm anayasası geliyor. Her belediye kendi il ve ilçesi için kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlayacak. Sadece ihtiyaç kadar konut üretilecek.

Kentsel dönüşüm alanları ilan edilmeden önce vatandaşlardan talep toplanacak.

HİÇBİR KONUT YARIM KALMAYACAK

Hiçbir konut yarım kalmayacak. Bu amaçla kentsel dönüşüme dahil olacak müteahhitlere kriter gelecek.

Maketten veya temelden konut satışı bitecek.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konut Kentsel dönüşüm

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