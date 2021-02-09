Kira zammı Şubat 2021... Ocak enflasyonuna göre Şubat ayı ev kirası zammı ne kadar? Kira zam oranı nasıl hesaplanır?

Bugün açıklanan Tüketici fiyat endeksi ile birlikte hem ev sahipleri hem de kiracılar, kiralara gelecek zammı merak etmeye başladı. Ocak ayı enflasyon oranı yüzde 1.68 artarak yıllık bazda yüzde 14,97 olarak gerçekleşti. Ev sahiplerinin ve iş yeri sahiplerinin kira artış oranı için sözleşme serbestisinin olması kira oranlarında değişiklik gösteriyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yasal düzenleme yapmasının ardından, resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başlandı ve bu miktar iş yeri ve kiracı olanlar için de geçerli oldu... Son dakika haberine göre TÜFE'de 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşti. Şubat ayında yapılacak kira zammı ne kadar olacak? Kira artış oranları nasıl hesaplanıyor? 2021 Şubat kira zamları ne kadar olacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 2021'in 1. enflasyon raporunu açıklarken enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini (önceki yüzde 9.4) açıklamıştı. Ağbal açıklamasında enflasyonun 2022 sonunda yüzde 7 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini de belirtmişti.
Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu, Açıklanan rakamlara göre TÜFE'de 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşti. İşte 2021 Şubat ayı kira zammı hesaplama...
Konut Kirası: 1.000 TL
TÜİK TEFE TÜFE Şubat 2021 Kira Artış Oranı: % 12,53
Şubat Ayı Kira Zammı Tutarı: 125,30 TL
Şubat Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.125,30 TL
Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının Şubat ayında ödeyeceği kira zammı 125,30 TL lira olarak hesaplanmakta olup zamlı kira tutarı ise 1.125,30 TL lira olarak gerçekleşmektedir.
Ocak ayı tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte Şubat ayı için kira artış oranı da açıklanmış oldu. Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu, TÜFE'de 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşti. Şubat ayında ne kadar kira ödeyeceğini düşenen ve hesaplamak isteyenler için, enflasyon oranına göre kira hesaplama, kira artış oranı nasıl hesaplanır araştırmalarını yaptık.
Kira artış oranı ev sahibinizin ya da iş yeri sahibinizin uygulayacağı en yüksek zam oranını belirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı 'nın hazırladığı Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklanmıştı. Bu açıklamayla Yeni Ekonomi Paketi'nde kira zamlarının artık tüketici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirlenmesine karar verilmişti. Kira artış oranları da artık üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanıp bu şekilde kiracıya bildiriliyor.
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