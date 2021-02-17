Kira zammı Şubat 2021... Ocak enflasyonuna göre Şubat ayı ev kirası zammı ne kadar? Kira zam oranı nasıl hesaplanır?

Bugün açıklanan Tüketici fiyat endeksi ile birlikte hem ev sahipleri hem de kiracılar, kiralara gelecek zammı merak etmeye başladı. Ocak ayı enflasyon oranı yüzde 1.68 artarak yıllık bazda yüzde 14,97 olarak gerçekleşti. Ev sahiplerinin ve iş yeri sahiplerinin kira artış oranı için sözleşme serbestisinin olması kira oranlarında değişiklik gösteriyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yasal düzenleme yapmasının ardından, resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başlandı ve bu miktar iş yeri ve kiracı olanlar için de geçerli oldu... Son dakika haberine göre TÜFE'de 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,53 artış gerçekleşti. Şubat ayında yapılacak kira zammı ne kadar olacak? Kira artış oranları nasıl hesaplanıyor? 2021 Şubat kira zamları ne kadar olacak?

ŞUBAT 2021 KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 2021'in 1. enflasyon raporunu açıklarken enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini (önceki yüzde 9.4) açıklamıştı. Ağbal açıklamasında enflasyonun 2022 sonunda yüzde 7 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini de belirtmişti.

Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu, açıklanan rakamlara göre TÜFE'de 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,53 artış gerçekleşti. İşte 2021 Şubat ayı kira zammı hesaplama...