Konut aidatları kira ile yarışıyor

REIDIN araştırmasına göre, İstanbul'da markalı projelerde 100 metrekarelik konutlara ödenen ortalama aylık aidat tutarı 362 lira olurken, bu rakam bazı projelerde 2 bin 100 liraya kadar çıkıyor.

Gayrimenkul sektörü ile ilgili analitik bilgiler sunan REIDIN'in İstanbul'daki markalı konutlar için ödenen aidat tutarlarını konu alan araştırmasına göre, aidat tutarları projenin bulunduğu konum, sosyal alanlar ve benzeri gibi kriterlere göre değişiyor.

İstanbul'da markalı konutlarda metrekare başına düşen ortalama aidat tutarı 3,62 lira olarak ölçülürken, bu rakam bazı projelerde 21 liraya kadar çıkıyor. Böylece bazı İstanbulluların 100 metrekarelik konut için aylık ödediği 2 bin 100 liralık aidat rakamı, şehirde görülen ortalama kira fiyatlarını aşıyor.

Markalı konut projelerinde 100 metrekarelik konutlar için ödenen en düşük aidatlar ise 23 liraya kadar düşüyor.

EN YÜKSEK ŞİŞLİ'DE EN DÜŞÜK SİLİVRİ'DE

Araştırmaya göre, markalı projelerde 100 metrekarelik daire başına ödenen ortalama aidat tutarında en yüksek rakam 962 lira ile Şişli'de görülüyor.