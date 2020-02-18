FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Konut Fiyat Endeksi Aralık 2019'da arttı

Konut Fiyat Endeksi Aralık 2019'da arttı

EMLAK HABERLERİ  | 18.02.2020 16:25 | Son Güncelleme

Konut Fiyat Endeksi, Aralık 2019'da bir önceki aya göre yüzde 1,41 artarak 118,75 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi Aralık 2019'da arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2019 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), Aralık 2019'da bir önceki aya göre yüzde 1,41 artarak 118,75 oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,92 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 1,71 azaldı. Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, aralık ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,26, yüzde 1,43 ve yüzde 1,59 artış gözlemlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 3,70, yüzde 10,13 ve yüzde 10,26 artış gösterdi.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDüğünlere olur böyle şeyler!Düğünlere olur böyle şeyler!
İpotekli konut satışlarında 8 yılın en iyi ocak performansı gerçekleşti İpotekli konut satışlarında 8 yılın en iyi ocak performansı gerçekleşti
2020 Pasaport harçları ne kadar? 2020 Pasaport harçları ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
konut, Konut Fiyat Endeksi,

En Çok Okunan Haberler

Bir haftadır aranan kadının cesedi kısmen yanmış halde bulundu

Bir haftadır aranan kadının cesedi kısmen yanmış halde bulundu

Kızının korkmaması için bomba seslerini oyuna dönüştürdü

Kızının korkmaması için bomba seslerini oyuna dönüştürdü

Konut kredi faizleri düştü! İşte bankalara göre konut kredisi ödemeleri

Konut kredi faizleri düştü! İşte bankalara göre konut kredisi ödemeleri

Binlerce kişi bekliyordu! Tarih belli oldu

Binlerce kişi bekliyordu! Tarih belli oldu

Türkiye'nin en yükseği olacak!

Türkiye'nin en yükseği olacak!

'Korona virüs' darbesi! Fiyatı 40 liraya çıkacak

'Korona virüs' darbesi! Fiyatı 40 liraya çıkacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

İranlılar turist olarak geliyor, ev alıp gidiyor

İranlılar turist olarak geliyor, ev alıp gidiyor

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

'Sıçrama yapacak, para yatırın' çağrısı

'Sıçrama yapacak, para yatırın' çağrısı

Ev alacakların dikkat etmesi gerekenler

Ev alacakların dikkat etmesi gerekenler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son 8 yılın konut satış rekoru kırıldı

Son 8 yılın konut satış rekoru kırıldı

İpotekli konut satışlarında 8 yılın en iyi ocak performansı gerçekleşti

İpotekli konut satışlarında 8 yılın en iyi ocak performansı gerçekleşti

En çok Irak vatandaşları konut aldı

En çok Irak vatandaşları konut aldı

En çok Irak vatandaşları konut aldı

En çok Irak vatandaşları konut aldı

114 yaşındaki 'Perili Köşk' icradan satılık

114 yaşındaki 'Perili Köşk' icradan satılık

Konut satışında lider ilçeler Esenyurt ve Çankaya oldu

İşte konut satışında lider ilçeler!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.