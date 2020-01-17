FİNANS
  4. Konut Fiyat Endeksi kasımda arttı

Konut Fiyat Endeksi kasımda arttı

EMLAK HABERLERİ  | 17.01.2020 14:51 | Son Güncelleme

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,30, 6,48 ve 7,47 yükseldi.

Konut Fiyat Endeksi kasımda arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE), kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,09 artarak 117,10 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kasım dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,09 artarak 117,10 oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,19 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 3,05 azaldı. Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, kasım ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 2,01, 0,76 ve 1,13 artış gözlemlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,30, 6,48 ve 7,47 artış gösterdi.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız
ING Türkiye konutta faiz indirdiING Türkiye konutta faiz indirdi
MB - Konut fiyatları Kasım’da yüzde 1.09 yükseldi, yıllık reel yüzde 3.05 düştü (2)MB - Konut fiyatları Kasım’da yüzde 1.09 yükseldi, yıllık reel yüzde 3.05 düştü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KFE, piyasalar, TCMB,

En Çok Okunan Haberler

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

Ödemeler bugün hesaplarda

Ödemeler bugün hesaplarda

İş yerinde bunu yapan yandı! Yargıtay'dan emsal karar

İş yerinde bunu yapan yandı! Yargıtay'dan emsal karar

Maaşlar belli oldu! 10 bin 431 TL

Maaşlar belli oldu! 10 bin 431 TL

2020 emekli maaş zamları ne zaman yatacak?

2020 emekli maaş zamları ne zaman yatacak?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Tapuda yeni dönem başlıyor

Tapuda yeni dönem başlıyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ev sahipleri dikkat! 1 Ocak'ta zorunlu oluyor

Ev sahipleri dikkat! 1 Ocak'ta zorunlu oluyor

Herkesi ilgilendiriyor! Zam oranı belli oldu

Herkesi ilgilendiriyor! Zam oranı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadınlar 2019’da tapu rekoru kırdı

2019’da tapu rekoru kırdı

'100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvurularda son gün! Sosyal konut başvuru nasıl yapılır?

Başvuru e-devlet'ten yapılabilecek

2019 yılı konut satış rakamları belli oldu

2019 yılı konut satış rakamları belli oldu

'100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' için başvurularda yarın son gün

Yarın son gün! E-Devlet'ten yapılabilecek

Kanal İstanbul güzergahındaki arsa fiyatlarında yüzde 20 artış yaşandı

Oradaki arsa fiyatları uçtu!

Tapuda yeni dönem! Farklı ülke ve illerdeki alıcı ve satıcılara bir araya gelmeden 'tapu işlemi yapma' imkanı

Tapuda yeni dönem başlıyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.