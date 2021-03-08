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Konut kredisi faiz oranları! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank’tan düşük faizli ev kredisi imkanı

EMLAK HABERLERİ  | 08.03.2021 09:39 | Son Güncelleme

Ev almak isteyen birçok vatandaş, bankaların konut kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Ziraat, Halkbank, Vakıfbank gibi bankaların güncel konut kredisi faiz oranları, ev sahibi olmak isteyen birçok vatandaşın ilgiyle takip ettiği konulardan biri arasında yer alıyor. Korona virüs salgınının da etkisiyle birlikte bankalar faiz oranları düşmüştü. Özellikle Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank’tan düşük faizli ev kredisi imkanından yararlanmak isteyen vatandaşlar konuyu araştırmaya başladı.

Konut kredisi faiz oranları! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank’tan düşük faizli ev kredisi imkanı

8 Mart 2021 Pazartesi günü güncel konut kredisi faiz oranları ne kadar? Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alan, konut kredisi faiz oranları, Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank’ta ne kadar? İşte konu kredisi faiz oranları! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank’tan düşük faizli ev kredisi imkanı haberimizde…

Konut kredisi faiz oranları

Kredi faiz oranları ev almak isteyen vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biri. Covid-19 salgını sebebi ile bankaların faiz oranlarında düşüşler yaşanmıştı. 8 Mart 2021 Pazartesi günü ise konut kredisi faiz oranları yükseldi.

halkbank

Halkbank konut kredisi faiz oranı

Halkbank, konut kredisi faiz oranı %1.38 olarak güncellendi. Hesaplı evim konut kredisi kampanyası kapsamında ise 120 aya kadar vadeli kredi desteği sağlanacak.

ziraat

Ziraat konut kredisi faiz oranı

Ziraat Bankası ise konut kredisi faiz oranlarında indirime gitti. Ziraat Bankası çalışanın artısı konut kredisi, emeklinin artısı konut kredisi ve konut kredisi ürün paketi için kredi faiz oranı yüzde 1.37 olarak revize edilirken Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı ise yüzde 1.39 olarak güncellendi.

vakıfbank

Vakıfbank kredi faiz oranı

Vakıfbank ise en düşük faiz oranı veren devlet bankası oldu. Vakıfbank sarı panjur konut kredisi kampanyası kapsamında sadece yeni konut alımlarında geçerli olmak üzere ev kredisi faiz oranı yüzde 1.32 seviyesine çekildi. Söz konusu oran başlangıç faiz oranı olarak açıklanırken başvuru yapan kişinin kredi notu ortalamasına göre faiz oranı uygulanacağı ilan edildi.

Vakıfbank 120 ay vadeli kredi desteği sunarken SMS ile konut kredisi başvurusu yapılmasına da olanak sağlayacak. Vakıfbank SMS konut kredisi başvurusu için cep telefonunuzun SMS bölümüne büyük harflerle KONUT yazdıktan sonra her birinin arasında bir boşluk olacak şekilde rakamlarla T.C. Kimlik No. ve Aylık Gelir bilgileri yazılarak oluşturulan mesaj 5724 numarasına gönderilmesi yeterli olacak.

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