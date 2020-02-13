Konut satışında lider ilçeler Esenyurt ve Çankaya oldu

En çok konut satılan ilçeler arasında 33 bin 194 adetle Esenyurt şampiyon olurken, onu 21 bin 120 adetle Çankaya, 20 bin 526 adetle Keçiören takip etti.

AA muhabirinin TÜİK verilerinden derlediği bilgilere göre, nüfusu 150 binden fazla olan 159 ilçe arasında geçen yıl en çok konut satılan ilçe 33 bin 194 adetle Esenyurt oldu. Esenyurt, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 sonuçlarına göre 955 bine yakın nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olarak açıklanmıştı.

Esenyurt'u bu alanda 21 bin 120 adet satışla Çankaya, 20 bin 526 adetle Keçiören takip etti. En çok konut satılan ilçeler sıralamasında ilk 3'te bulunan ilçeler, nüfus sıralamasında da ilk 3'te yer aldı. Nüfus sahipliğinde Esenyurt'u 944 bin 609 kişiyle Çankaya, 939 bin 161 kişiyle Keçiören izledi.

Konut satışında Antalya Kepez 19 bin 880 adetle dördüncü, Mamak 17 bin 581 adetle beşinci, Bursa Nilüfer 16 bin 98 adetle altıncı, Ankara Yenimahalle 15 bin 566 adetle yedinci, Gaziantep Şahinbey 14 bin 223 adetle sekizinci, Konya Selçuklu 13 bin 744 adetle dokuzuncu, Gaziantep Şehitkamil ise 13 bin 471 adetle onuncu sırada yer aldı.

İlk 20'de 8 farklı ilden ilçeler yer aldı