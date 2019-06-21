Konut satışında rekor Esenyurt ve Pendik'te

İstanbul'da yılın ilk 5 ayında 78 bin 433 konut satılırken, en çok ev Esenyurt ve Pendik'ten alındı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, yılın 5 ayında İstanbul'da mayısta 15 bin 895, nisanda 15 bin 481, martta 19 bin 140, şubatta 14 bin 462, ocakta 13 bin 455 konut satıldı. Kentte, ilk 5 ayda 9 bin 604'ü ipotekli olmak üzere toplamda 78 bin 433 konut el değiştirdi.

Söz konusu sürede, İstanbul'da en çok konut satılan ilçe 11 bin 961 adetle Esenyurt oldu. Esenyurt, bu alanda en yakın takipçisi olan ve 4 bin 143 konutun satıldığı Pendik'i neredeyse üçe katladı.

Bu alanda Pendik'i 3 bin 778 konutla Başakşehir, 3 bin 683 konutla Sancaktepe, 3 bin 673 konutla Kadıköy, 3 bin 653 konutla Beylikdüzü, 3 bin 52 konutla Kartal takip etti. En çok konut satılan ilçeler sıralamasında Ümraniye 2 bin 624 konutla sekizinci, Tuzla 2 bin 349 konutla dokuzuncu, Maltepe 2 bin 242 konutla onuncu sırada yer aldı.

Büyükçekmece 2 bin 118, Ataşehir 2 bin 42, Kağıthane 2 bin 28, Bahçelievler 2 bin 24, Avcılar 2 bin 14 konut satışıyla ilçe başına düşen ortalama 2 bin satış rakamının üzerinde kaldı.