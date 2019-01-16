FİNANS

Konut satışları 2018'de 2,4 azaldı

EMLAK HABERLERİ  | 16.01.2019 10:51 | Son Güncelleme

Konut satışları Aralık'ta yüzde 2.9 artarken 2018'de yüzde 2.4 azalarak 1.38 milyon oldu.

Konut satışları 2018'de 2,4 azaldı

Türkiye genelinde konut satışları Aralık ayında yüzde 2.9 artarken 2018 yılının tamamında 2017 yılına göre yüzde 2.4 azalışla 1.38 milyon oldu.

TÜİK'in açıkladığı konut satış istatistiklerine göre, "ipotekli satış" olarak nitelendirilen konut kredili satışlar ise Aralık'ta yüzde 79 azalarak 7,148 adet olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde 2018'de satılan 1.38 milyon konutun 276,820 adeti ipotekli satış olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışı ise 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 78.4 artışla 39,663 adet oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında 2018 yılında ilk sırayı 14,270 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 7,938 konut ile Antalya aldı.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı. Irak vatandaşları 2018 yılında Türkiye'den 8,205 konut satın aldı. Irak'ı 3,652 konut ile İran, 2,718 konut ile Suudi Arabistan, 2,297 konut ile Rusya ve 2,199 konut ile Kuveyt izledi.

Konut satışlarında 2018 yılında, İstanbul 234,055 konut satışı ve yüzde 17 pay ile ilk sırayı aldı. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 131,161 konut ve yüzde 9.5 pay ile Ankara, 75,672 konut satışı ve yüzde 5.5 pay ile İzmir izledi.

Verilere göre en az satış ise 159 konut ile Hakkari'de gerçekleşti. KAYNAK: REUTERS

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