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Konut satışları haziranda arttı

EMLAK HABERLERİ  | 19.07.2018 10:10 | Son Güncelleme

Konut satışları haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,4 oranında artarak 120 bin civarında gerçekleşti.

Konut satışları haziranda arttı

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,4 oranında artarak 119 bin 413 oldu.

Satışlarda bir önceki aya göre ise önemli bir değişim yaşanmadı.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,3 oranında artış göstererek 47 bin 648 oldu.

Ayrıntılar geliyor...

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