Konut satışları nisanda yüzde 18,1 azaldı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,3 oranında azalış göstererek 10 793 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,8 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 040 konut satışı ve yüzde 18,9 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 27,4 ile Artvin oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 oranında azalarak 84 403 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15 481 konut satışı ve yüzde 18,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 7 519 konut satışı ve yüzde 8,9 pay ile Ankara, 4 797 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Hakkari, 13 konut ile Ardahan ve 32 konut ile Bayburt oldu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 73.610 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 oranında azalarak 73 610 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 13 441 konut satışı ve yüzde 18,3 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 86,8 oldu. Ankara 6 258 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 175 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 6 konut ile Hakkari oldu.

KONUT SATIŞLARINDA 33.443 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,6 azalarak 33 443 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 39,6 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 424 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2 429 konut satışı ile Ankara ve 1 900 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 50,960 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 azalış göstererek 50 960 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 057 konut satışı ve yüzde 17,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 58,5 oldu. Ankara 5 090 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 2 897 konut satışı ile İzmir izledi.