FİNANS

Konut satışları yüzde 15,4 arttı

EMLAK HABERLERİ  | 16.10.2019 10:36 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurulumu eylül ayı konut satış rakamlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları 2019 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 oranında artarak 146 bin 903 oldu.

Konut satışları yüzde 15,4 arttı

Konut satışlarında, İstanbul 23 bin 265 konut satışı ve yüzde 15,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 14 bin 906 konut satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 8 bin 830 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 19 konut ile Hakkari ve Ardahan, 75 konut ile Şırnak oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 2019 EYLÜL AYINDA 57 BİN 811 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 410,2 oranında artış göstererek 57 bin 811 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39,4 olarak gerçekleşti.

İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 719 konut satışı ve yüzde 15,1 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 60,1 ile Artvin oldu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 89 BİN 092 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,2 oranında azalarak 89 bin 092 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 14 bin 546 konut satışı ve yüzde 16,3 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 62,5 oldu. Ankara 7 bin 818 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 bin 849 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 11 konut ile Ardahan oldu.

KONUT SATIŞLARINDA 51 BİN 393 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 azalarak 51 bin 393 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 35 oldu. İlk satışlarda İstanbul 8 bin 347 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 921 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 887 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 95.510 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,3 artış göstererek 95 510 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 14 918 konut satışı ve yüzde 15,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 64,1 oldu. Ankara 10 985 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5 943 konut satışı ile İzmir izledi.

YABANCILARA 2019 YILI EYLÜL AYINDA 4.177 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,6 azalarak 4 177 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Eylül 2019'da ilk sırayı 1 924 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 744 konut satışı ile Antalya, 239 konut satışı ile Ankara, 213 konut satışı ile Bursa ve 141 konut satışı ile
Yalova izledi.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖR EN ÇOK KONUT SATIŞI IRAK VATANDAŞLARINA YAPILDI

Eylül ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 781 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 489 konut ile İran, 248 konut ile Rusya Federasyonu, 214 konut ile Suudi Arabistan ve 191 konut ile Kuveyt izledi.


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Anahtar Kelimeler:
konut Türkiye İstatistik Kurumu

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