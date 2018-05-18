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Konut satışlarına hızlı düşüş!

EMLAK HABERLERİ  | 18.05.2018 10:36 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Nisan ayı konut satış istatistiklerini açıkladı.

Konut satışlarına hızlı düşüş!

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 oranında azalarak 103 bin 87 oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 17.414 konut satışı ve yüzde 16,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 10 352 konut satışı ve yüzde 10 pay ile Ankara, 6.418 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Hakkari, 8 konut ile Ardahan ve 22 konut ile Bayburt oldu.

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İpotekli konut satışları 2018 Nisan ayında 27 912 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %35,6 oranında azalış göstererek 27 912 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 27,1 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 5 .47 konut satışı ve yüzde 18,1 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 38,5 ile Artvin oldu.

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Diğer satış türleri sonucunda 75.175 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %5,7 oranında artarak 75_175 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 12 367 konut satışı ve %16,5 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %71 oldu. Ankara 6 978 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 483 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 5 konut ile Hakkari oldu.


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