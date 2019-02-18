Konut satışlarında sert düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde ocakta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 46,7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 azalarak 72 bin 937 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 13 bin 455 konutla ilk sırada (yüzde 18,4) yer aldı. İstanbul'u 6 bin 785 konut satışıyla (yüzde 9,3) Ankara, 3 bin 795 konut satışıyla (yüzde 5,2) İzmir izledi. En az satış olan iller 7 konutla Ardahan, 9 konutla Hakkari ve 17 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti

İPOTEKLİ SATIŞLARDA SERT DARALMA

Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 77,2 azalarak 6 bin 537'ye geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul bin 215 konut ve yüzde 18,6 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek gerçekleştiği il yüzde 42,9 ile Ardahan oldu.

Diğer konut satışları ocakta, yıllık bazda yüzde 2,8 azalarak 66 bin 400 olarak tespit edildi. Bu kategoride de İstanbul 12 bin 240 konut satışı ve yüzde 18,4 ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 91 olarak kaydedildi. Ankara 6 bin 164 diğer konut satışıyla ikinci sırada bulunurken, bu ili 3 bin 383 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 4 konutla Ardahan oldu.