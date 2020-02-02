Konut satışlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin: Sıçrama yapacak, para yatırmanın tam zamanı

İzmir'de yeni imar alanlarının açılması ile çok katlı binaların yükseldiği bölgelerde konut satışlarında hareketlilik başladı. İzmir'in gelişen bir il olduğuna dikkat çeken İzmir Emlak ve Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, yönetmeliklerle yeni imar alanlarının açıldığını belirterek Bayraklı ve çevresinde sıklıkla yeni binalar yapıldığını dile getirdi. Mavişehir'de yüksek katlı planların arttığını söyleyen Güleroğlu, "Bornova ve Buca, konut alışverişinin en çok yapıldığı yerler. Hastane ve üniversitelerin bulunduğu bu ilçelerde öğrenciler 1+1 evde oturuyorlar. Üniversite öğrencileri eskiden ya yurtlarda kalıyor ya da 3 odalı evlerde birlikte oturuyorlardı. Artık herkes bireysel kalıyor. Yaklaşık 45 metrekare 1+1 evleri satıyoruz" dedi. Özellikle Alsancak, Urla, Çeşme ve Alaçatı'da konut sektörünün belli bir doyuma ulaştığını anlatan Güleroğlu, İstanbul ve Ankara'dan gelen yatırımcıların yatırımlarını tamamladığını vurguladı.

KONUT SAYISININ FİYAT ARTIŞINA ETKİSİ



Yatırımcının bir il ya da ilçede yatırım yapmadan önce bazı kriterlere dikkat ettiğini vurgulayan Güleroğlu şöyle konuştu: