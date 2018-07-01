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Konutta 2 aylık alım fırsatı devam ediyor

EMLAK HABERLERİ  | 01.07.2018 08:17 | Son Güncelleme

İnşaat maliyetleri bir yılda yüzde 19.91 arttı. Firmaların bu maliyetleri fiyatlara yansıtmadıklarını belirten KONUTDER Başkanı Elmas, “Maliyet yükü yavaş yavaş yansıyacaktır. Eylüle kadar zam yüzde 10’u bulur. Bu 2 ay alım fırsatı devam ediyor” dedi.

Konutta 2 aylık alım fırsatı devam ediyor

İnşaat maliyetlerinde nisan ayında rekor bir artış görüldü. İnşaat maliyet endeksi, Nisan 2018 itibarıyla 151.21’lik rekor seviyesine ulaştı. Bu endeks hem işçilik hem de üretimdeki diğer maliyetleri içeriyor. Endeks 2016’da yıllık yüzde 11.22, 2017’de ise yüzde 15.04 artmıştı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 22.01, işçilik endeksi de yüzde 15.54 arttı. Nisan ayında maliyetlerde en hızlı yıllık artış da görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre endeksin son 1 yıllık artışı yüzde 20’yi buluyor. Ancak müteahhitler maliyet artışlarını henüz konut satış fiyatlarına yansıtmadı. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, bankaların konut kredisi faizini aylık yüzde 0.98’e düşüren ve müteahhitlerin yüzde 20 uyguladığı kampanya sona ermesine rağmen evde alım fırsatlarının devam ettiğini söyledi. Temmuz ve ağustos aylarında mevsim etkileriyle görülen durgunluğun da etkisiyle bu maliyetlerin fiyatlara yavaş yavaş yansıyacağını belirten Elmas, “Artan maliyetleri firmalar yavaş yavaş yansıtacaklardır. Eylül ayına geldiğimizde fiyatlarda yüzde 10’luk bir artış olur. O yüzden tüketiciler için bu aylarda alım fırsatı devam ediyor” açıklamasında bulundu.

DEMİR FİYATLARI % 65 ARTTI

İnşaatın türüne göre toplam inşaat maliyetinin yüzde 15 ile yüzde 30’luk kısmı demir maliyetinden oluşuyor. Bu nedenle inşaat demiri fiyatlarındaki artış inşaat maliyetlerini artırıyor. Demir Ocak 2017’de bin 870 lira seviyesinde iken bugün 3 bin 100 liraya çıktı. Öte yandan Ocak 2018’de 170 lira civarında seyreden çimentonun tonu şimdi 250 liraya çıktı. Altan Elmas, PVC, mekanik, elektronik malzemeler gibi dolara endeksli tüm ürünlerde artış yaşandığını belirterek, “Gayrimenkul firmaları maliyet artışlarını henüz fiyatlara yansıtmadı. Vatandaşlarımız bu fırsattan çok iyi yararlanmalı” diye konuştu.

‘80 BİN KİŞİ KREDİ TALEBİNDE BULUNDU’

Önümüzdeki dönemde bankaların tekrar faizleri yüzde 1’in altına indirip indirmeyeceği henüz net değil. Ancak görülen o ki sektörde biriken stoku eritip, konut satışlarını, doğrudan ve dolaylı olarak da ekonomiyi canlandırması beklenen kampanya amacına ulaştı. Altan Elmas, sadece kamu bankalarının 40 bin kişiye konut kredisi verdiğini belirtti.

‘ORTALAMA 300 BİN TL’

Konut kredisi kullananların çektiği kredi tutarının ortalama 170-180 bin lira civarında olduğunu belirten Elmas, “Vatandaşların ortalama 300 bin liralık ev aldığı görülüyor. Bu da kampanyanın piyasada 12 milyar liralık bir hacim yaratığını ve konut satışlarını yeniden canlandırdığını gösteriyor” diye konuştu. Elmas bankalara gelen talebin ise 80 bin kişi olduğunu bildirdi. Bu da bize gösteriyor ki faizler psikolojik sınır olan yüzde 1’in altına inince ev alma talebini erteleyen vatandaş harekete geçiyor.

Habertürk


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