İndirim sonrası telefonlar kilitlendi!

Ekonominin lokomotifi olan inşaat sektöründe son dönemde yaşanan durgunluğun önüne geçmek için hükümet konut ve ofiste KDV oranını yüzde 18'den 8'e düşürürken, tapu harcında yüzde 1'lik indirim yapıldı. Konut kredisi faizleri yüzde 1'in altına çekildi ve inşaat sektörünün çatı kuruluşları yüzde 20 indirim kampanyası başlattı. Konut sektöründe yapılan indirim hamleleri sonrasında canlanma başladı. 41 firmanın katıldığı kampanyada 150 projeden indirimli konutlar satışa sunuldu. Kampanyanın duyurulmasının ardından vatandaş soluğu satış ofislerinde aldı.

İNDİRİM YÜZDE 30 OLACAK



Yoğun hareketliliğin yaşandığı ofislerde telefonlar kitlendi. Sabah'ın haberine göre, KONUTDER Başkanı Altan Elmas, bekle-gör durumundaki alıcının harekete geçtiğini söyledi. Sektör genelinde hareketliliğin başladığını belirten Elmas, "TÜİK verilerine göre nisan ayında kredili konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35.6 oranında azalış göstererek 27 bin 912 oldu. Bankanın aracı olmadığı konut satışları ise yüzde 5.7 oranında artarak 75 bin 175 oldu. Şimdi faizlerin düşmesi ve bizlerin yaptığı yüzde 20 indirim kampanyası ile pazar canlanacak. Yaklaşık yüzde 30'luk bir indirim olacak. Tablo tersine dönüyor" dedi.