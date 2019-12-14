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Ev alacaklar dikkat! Konutta KDV ve tapu harcı indiriminde son 15 gün

EMLAK HABERLERİ  | 14.12.2019 13:57 | Son Güncelleme

Konut satışlarında KDV ve tapu harcı indirimlerinin bitmesine 15 gün kaldı. Söz konusu indirimler 31 Aralık'ta sona erecek.

Ev alacaklar dikkat! Konutta KDV ve tapu harcı indiriminde son 15 gün

Konut satışlarında yüzde 4 olan tapu harcının yüzde 3'e indirilmesi ve 150 metrekareden büyük konutlarda KDV'nin yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanması teşvikleri devam ediyor.

Sektör temsilcileri, faiz indiriminden sonra satışları en olumlu etkileyen unsurun söz konusu teşvikler olduğu ve bu indirimlerin kalıcı olması gerektiği görüşünde.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, konut piyasasında hiçbir zaman bu kadar fırsatın aynı anda sunulmadığını belirterek, ev alacakların bu teşvikleri kaçırmaması gerektiğini söyledi.

Konutta maliyet artışından bahseden Durbakayım, buna rağmen satış fiyatlarına zam yapılmadığını ancak bu durumun eldeki konutlar için geçerli olduğunu, yeni projelerde bu imkanın bulunamayacağını anlattı.

Durbakayım, konut kredisinde düşük faiz oranlarının sektöre katkısından bahsederek, düşük faiz oranlarının devam etmesi, KDV ve tapu harcındaki indirimlerin kalıcı olması gerektiğini vurguladı.

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkurtoğlu, yıl sonuna kadar uzatılan KDV ve tapu harcı indiriminin sektöre katkı sunduğunu ancak esas etkinin faiz indirimleriyle görüldüğünü söyledi.

İndirimlerinin ofis satışlarında önemli etkisi olduğunu dile getiren Erkurtoğlu, "KDV'nin yüzde 8’de sabitlenmesinde taraftarız. Yine tapu harcı da yüzde 3 olmalı. Aldığınız konut ya da ofiste tapu harcı yüksek bir meblağ çıkarıyor." dedi.

"BU FIRSATLAR KAÇIRILMAMALI"

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, konutta KDV ve tapu harcı indiriminin 31 Aralık'ta sona ereceğini belirterek, "Yüzde 18 yerine yüzde 8 KDV, yüzde 4 yerine yüzde 3 tapu harcının uygulanması ve faiz oranlarının düşürülmesi ve bu fırsatların bir arada sunulması çok önemliydi. Bu avantajlar kaçırılmamalı." dedi.

Faiz oranlarının yüzde 1'in altına düşürülmesiyle sektörde ağustostan beri canlılık yaşandığını dile getiren Taş, şu ifadeleri kullandı:

"Faizler yüzde 1'in altında seyrederse 2020'de konut satışları yüzde 25 artar. Bu uygulamalar kalıcı olmalı. Hatta piyasayı canlandırmak için ilk kez konut alacaklar için tapu harcının yüzde 1'e indirilmesi, ev 150 metrekareden büyükse KDV'nin yüzde 1 olarak uygulanması gibi destekleyici uygulamalar da getirilebilir. Bu uygulamalar da sıfır daireler için olursa sektör tamamen hareketlenir. Sıfır konut satışları da 2020'de böylece 500 bin bandını aşar."

500 BİN LİRALIK KONUTTA 55 BİN LİRALIK FIRSAT

Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, KDV ve tapu harcı indirimleri ile kamu bankalarının vadeyi 15 yıla çıkarıp faizi yüzde 1'in altına çekmesiyle "avantajlı alım paketi" oluştuğunu ve sektörün ciddi şekilde hareketlendiğini söyledi.

Hem evi olmayanlar hem de yatırım yapmak isteyenlerin dönemi iyi değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Nitekim 2020'de ne yeni ruhsat alacak projelerde bugün olan fiyatı görmek mümkün olacak ne de KDV ve tapu harcı teşviki bir arada bulunacak. Bugün kredi faizlerinin de ulaşılabilir seviyeye geldiğini düşünürsek konut almak için doğru zaman diyebiliriz. Nitekim 500 bin liralık bir eve yıl sonuna kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 KDV ödeyerek, yani 90 bin TL yerine 40 bin TL ödeyerek 50 bin lira fayda sağlıyor. Ayrıca tapu harcını da 20 bin TL yerine 15 bin TL ödüyoruz. Dolayısıyla yıl sonuna kadar 500 bin liralık bir evde 55 bin liralık avantaj devam ediyor."

(AA)

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