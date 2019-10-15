Konutta stok erime hızı bir yılın en yüksek düzeyine çıktı

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi Eylül ayı sonuçlarını değerlendiren GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, "Yeni konut satışlarındaki ödeme yöntemlerini incelediğimizde, peşinat ve banka kredisi kullanımının arttığını senet kullanımının ise azaldığını görüyoruz. Eylül ayında banka kredisi kullanım oranı yüzde 19’a ulaşsa da, faizlerin inmeye devam etmesiyle konut kredisi kullanımı yükselmeye devam edecektir. Aynı zamanda Eylül ayı stok erime hızının, son bir yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşmesinde konut kredisi faiz indiriminin payı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.

Markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 5’inin yabancılara yapıldığı Eylül ayında fiyatlar, bir önceki aya göre yüzde 0.37 nominal oranda azaldı, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2.36 arttı.

"Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0.37 oranında azalış, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2.36 oranında artış gerçekleşti. Markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 5.32’lik kısmı yabancı yatırımcılara yapılırken, bu satışlarda ağırlıklı olarak 1+1 özellikteki konutlar tercih edildi. Eylül ayında yüzde 5.02 olarak kaydedilen stok erime hızı son 1 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşmiş görünüyor. Satışlardaki konut bedeli ödeme yöntemleri incelendiğinde, peşinat kullanım oranında Ağustos ayına göre Eylül ayında yüzde 43.76'lük, banka kredisi kullanım oranında ise yüzde 25.08'lik bir artış söz konusu."

YENİ KONUTLARDA FİYAT ARTIŞI YÜZDE 0.43

Kamuoyunda ‘markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen ‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ sonuçlarına göre; Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0.37 nominal azalış, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.36 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 86.70 oranında nominal artış gerçekleşti.