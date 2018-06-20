Kredi notunda zirve Nef'in

JCR rating listesine göre stabil görünümlü tek gayrimenkul şirketi olduklarına dikkat çeken Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “Kredi notumuz son 3 senedir düzenli olarak artıyordu. Bu sene iki not artışı birden oldu ve şu an JCR listesine göre en yüksek notlu gayrimenkul şirketi olduk. Bu sektörümüz adına da oldukça sevindirici. Notumuz 2015’te BB yatırım yapılabilir seviyedeydi. 2016’da B oldu. 2017’de ise A- yükseldi, bu yıl A+ notunu aldık. İki basamak birden artış çok zordur, hele böylesine zor bir dönemde... Bu bizim için tarihi bir başarı olduğu kadar sektör için de umut verici bir gelişme. Öyle ki bugüne kadar Türkiye’de kredi notu alan gayrimenkul firmaları arasında böylesine yüksek bir kredi notuna sahip ikinci bir firma yok” diye konuştu.

GEREKÇE: GÜÇLÜ FİNANSAL YAPI

JCR, kredi notunu artırırken; Nef’in bu sene ilk çeyrekte hedeflenenin üzerinde bir satış performansına sahip olmasını, geçen yıl ki satış hedeflerini tutturmasını, üst-segment projeler ile önümüzdeki dönemlerde satış gelirlerinde ve kârlılık performansında artış beklenmesini, sermaye piyasası araçlarını kullanarak farklı finansman olanaklarına erişim sağlama gücünü, likit bir şirket olmasını gerekçe olarak gösterdi.

