FİNANS

Kuzey Marmara Otoyolu konut fiyatlarını arttırdı

EMLAK HABERLERİ  | 23.10.2018 09:28 | Son Güncelleme

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com‘un verilerine göre Kuzey Marmara Otoyolu, güzergahı üstündeki Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya‘da konut fiyatlarını artırıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu konut fiyatlarını arttırdı

Güzergah ve bağlantı yollarındaki bölgelerde konut fiyatlarının yüzde 44 ile yüzde 92 arasında değerlendiği belirtiliyor.

Endeksa‘ya göre Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul’a ulaşımı çok daha kolaylaşacak olan Tekirdağ’da son 4 yılda konut fiyatları yüzde 52 artış gösterdi.

Tekirdağ’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 1.470 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 19 yıl. İstanbul’da şehrin çeperlerinde bulunan ve gelişmekte olan bölgelerde de değer artışı dikkat çekiyor.

Silivri’de son 4 yıllık konut satış fiyatı artışı yüzde 69 seviyesinde. Silivri’de ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 244 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 24 yıl.

Çatalca’da konut fiyatları son 4 yılda yüzde 44 artış gösterdi. İlçede ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 350 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 22 yıl.

Son 4 yılda konut fiyatlarında yüzde 57 artış görülen Arnavutköy’de ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 145 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 24 yıl.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Marmara Otoyolu Tekirdağ Kocaeli Sakarya

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