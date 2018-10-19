Moskova Türk devi ESTA ile kanatlanacak

Krasnodar Stadyumu, Moskova’daki Metropolis Alışveriş Merkezi, Soçi Olimpiyatları için yaptığı oteller gibi projelerle dünyanın en büyük 159’uncu şirketi haline gelen Türk inşaat devi ESTA Construction, Rusya’da önemli projeler gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Moskovalı gayrimenkul geliştirme şirketi Leader Invest tarafından Moskova’nın kalbinde inşa edilmesi planlanan “Krylia” (“Kanatlar”) isimli çok fonksiyonlu konut projesinin ana müteahhidi olarak Bahattin Demirbilek’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın yaptığı ESTA Construction ile sözleşme imzalandı. Rusya’nın önemli iş dünyası portallarından Bfm.ru’da yer alan habere göre ESTA Construction tarafından inşa edilecek bu dev proje kapsamında 1473 daire inşa edilecek.



