MRESCO Türkiye Group'un yeni CEO'su Oya Zingal

MRESCO Türkiye’de uzun yıllar Ceo görevinde bulunan Oya Zingal, yeni dönemde grubun tüm şirketlerinin tek yetkilisi olarak yönetimini üstlenerek MRESCO Türkiye Group CEO'su olarak görev yapacak.

Grubun faaliyetleri içinde Gayrimenkul ve Turizm yanı sıra otelcilik, Üç Öğün Catering ve Olivoyage zeytinyağı markası ile adını duyuran tarım ve gıda firmaları bulunuyor. Üç Öğün Catering, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında en son teknoloji ile donatılmış, günlük 50.000 kişi kapasiteli fabrikaları, restoran zincirleri, Diet Plus sağlıklı yiyecek paketleri ve Ankara, Bilecik, Eskişehir, Denizli 'de bulunan butik mutfaklarıyla müşterilerinin ihtiyacı olan tüm yemek ve outside catering hizmetlerini profesyonelce karşılaması ile tanınıyor.

2 Temmuz Pazartesi günü itibariyle göreve başlayan Oya Zingal, Almanya’da dünyaya gelerek ilk ve orta eğitimini burada aldı. Lise yıllarında Türkiye’ye dönen Zingal, İstanbul Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra, sigorta sektörünün önde gelen yabancı şirketlerinden birinde iş hayatına atıldı. 2008 yılında MRESCO Türkiye’nin CEO’luğunu üstlenen Zingal, gayri menkul sektörünün ana gündem maddesi olan Mütekabiliyet yasasının gerekliliğini, nasıl hayata geçmesi gerektiğini ve önemini yıllar önce öngören kişi olarak tanınıyor. DEİK Kuveyt İş Konseyi Başkan Yardımcılığı’nı da yürütmekte olan Zingal, başta Körfez ülkeleri olmak üzere uluslararası yatırım danışmanlığı da yapmaktadır.



Gayrimenkul ve gıdanın Türkiye’nin lokomotif sektörleri olduğunu söyleyen Oya Zingal; “Dünya ve Türkiye’deki gelişmeleri takip ederek hedeflerimizi belirliyoruz. Hedefimiz her alanda liderlik. Bu süreçte önceliğimiz her zaman “insan” olacak. Köklü geçmişe sahip genç bir grubuz. Bunun avantajlarını kullanarak kısa bir süre içinde Türkiye’nin sayılı gruplarından biri olacağız” diye konuştu.

