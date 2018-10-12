FİNANS

NEF, gayrimenkuldeki ilk dünya markası olma yolunda

EMLAK HABERLERİ  | 12.10.2018 12:00 | Son Güncelleme

Nef’in Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, dünyanın en prestijli aylık ekonomi dergilerinden Forbes’un Türkiye edisyonuna açıklamalarda bulundu.

NEF, gayrimenkuldeki ilk dünya markası olma yolunda

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, yurt dışı yatırımları için Ocak 2018’de Nef Global isimli ayrı bir şirket kurduklarını; yakın gelecekte New York, Chicago, Washington, Londra ve Berlin gibi dünyanın önde gelen metropollerinde Nef markalı projeler geliştireceklerini açıkladı. Timur, “Daha üçüncü ayında 62 şirket ortak proje yapmak için teklif sunmuştu. Bu sayı bugün 120. Hepsi için kesin kuralımız, projelerin Nef markasıyla yapılması” şeklinde konuştu.

Timur, “Nef Global, Hindistan’ın en büyük ofis yatırımcısı ve aynı zamanda WeWork Hindistan’ın franchise’ı olan Embassy Group ile Londra’da ve Hindistan’da projeler geliştirmek üzere 20 Eylül’de anlaşmaya vardı. 32 milyon öğrenci ile dünyanın en büyük pazarlarından Hindistan’da ve Londra’da yapılacak projelerle öğrenci yurdu markası ‘Novu’ ve yine Erden Timur’un genç profesyoneller için geliştirdiği yeni konsepti hayata geçirilecek.” dedi.

nef

FOLDHOME'DAN SONRA FOLD WORLD

“Zaferden değil, seferden sorumluyuz” diyen Erden Timur, konutta global marka olma hedefi doğrultusunda EBRD ile 5 yıllık plan çerçevesinde Avrupa’da 5 bin üniteli konut ve 6 bin yatak kapasiteli akademik rezidans yapacaklarına da dikkat çekti. Nef’in yakında işlerlik kazanacak olan Fold City uygulamasını yurtdışında da kullanacağını belirten Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “Bizimle proje geliştiren yabancı şirketler, sadece Fold Home için dairelerin satış fiyatını yüzde 10-15 artıracak. Buna bir de Londra’da ev sahibi olanın New York Nef’te de kalabileceği ‘Fold World’ konseptini ekleyince, işte o zaman oyun tamamen değişecek” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
NEF gayrimenkul global marka yurt dışı yatırımları

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