Nef, ödenmiş sermayesini 406,6 milyon TL artırdı

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “Geçtiğimiz günlerde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR, kredi notumuzu iki basamak artırarak A+ seviyesine yükseltmiş ve böylece Nef gayrimenkul sektöründe en yüksek kredi notuna sahip firma olmuştu. Sermaye artırımı kararımız, orta ve uzun vadede Türkiye ekonomisine ve gayrimenkul sektörünün geleceğine olan inancımızın bir göstergesi” dedi.

Türkiye’nin lider gayrimenkul firması Nef, bir yandan yatırımlarına hız kesmeden devam ederken diğer yandan da finansal gücünü pekiştirecek adımlar atmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Nef, son genel kurulunda alınan karar uyarınca 52 milyon 390 bin TL olan ödenmiş sermayesini 459 milyon 174 TL’ye yükseltti. Ödenmiş sermayesini yaklaşık yüzde 783 oranında artıran Nef, böylece son yıllarda gayrimenkul sektöründe gerçekleşen en büyük sermaye artırımlarından birisine imza atmış oldu. Konuyla ilgili alınan karar Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’nda paylaşılırken, açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş.’nin 27 Temmuz 2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda, şirketin 52.390.000,00-TL sermayesinin 406.610.174,63-TL daha arttırılarak, 459.000.174,63-TL'ye çıkarılmasına ve Şirket Esas Mukavelesinin Sermaye ile ilgili 6. maddesinin tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.