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Nef’ten seçim sonrası 47 milyon TL tutarında satış

EMLAK HABERLERİ  | 01.07.2018 09:20 | Son Güncelleme

Türkiye’nin yenilikçi markalarından Nef’in seçim sonrası iki günde satışları rekor düzeye ulaştı.

Nef’ten seçim sonrası 47 milyon TL tutarında satış

2017’de yaklaşık 2 bin adetlik konut satışı ve 1,5 milyar liralık ciro ile üst üste 4. kez sektör lideri olan Nef, sadece iki günde 70 daire satarak, bu seneki hedeflerine bir adım daha yaklaştı. Son iki günde konut satışından 47 milyon TL ciro elde ettiklerini açıklayan Nef Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Çelik, “Bu sene ciro hedefimiz 1,9 milyar TL idi. Ancak ilk 6 ayda ciromuz 1 milyar TL’yi aştı. Son bir haftalık satış grafiğimiz önceki haftaya kıyasla yüzde 67 yukarıda. Yakaladığımız ivme böyle devam ederse yılsonu hedefimizi aşmış olacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk Çelik-Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı

4500’den fazla konut teslimi

Nef hali hazırda, Yalıkavak, Bahçelievler, Kandilli, Çekmeköy, Basınekspress projelerinin satışına devam ediyor. Ataköy ve İş GYO ile birlikte geliştirdiğimiz Inistanbul Topkapı’nın teslim süreci ise devam ediyor. Selçuk Çelik, “Son 3 yılda toplam 4500’ün üzerinde konut teslimi gerçekleştirdik. Teslim sonrası memnuniyet oranımız: %94. Son 3 yılda teslim ettiğimiz 17 projede ortalama doluluk oranı ise %92. Biz de satış rakamlarında olduğu kadar teslim süreçlerinde de bu rakamlara ulaşmaktan son derece memnunuz” dedi.

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Nef satış

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