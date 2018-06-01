FİNANS

Ordu'da arsa fiyatları fırladı! Borsa ile yarışıyor

EMLAK HABERLERİ  | 01.06.2018 16:41 | Son Güncelleme

Ordu-Giresun Havalimanının hizmete açılmasının ardından Ordu'nun Gülyalı ilçesinde daha önce en pahalı arsa veya gayrimenkulün metrekaresi 200 liradan alıcı bulurken, bugün metrekaresi bin 250 ile bin 500 liradan satışa sunulmaya başlandı.

Ordu'da arsa fiyatları fırladı! Borsa ile yarışıyor

Türkiye’nin prestij yatırımlarından biri olan ve denize inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanı, bir ilçenin hayatını değiştirdi. Ordu’nun Gülyalı ilçesinde 3 yıl önce hizmete giren havalimanından bugüne kadar 2,5 milyon yolcu yararlandı. Havalimanı sebebiyle Gülyalı ilçesindeki emlak fiyatları da adeta borsa gibi sürekli yükseldi. 3 yıl önce en pahalı arsanın metrekaresi 200 lirayken bugün bin 250 ile bin 500 lira seviyesine ulaştı. Fiyatların yüksekliği ilçede turistik tesis ve gayrimenkul yatırımı yapmak amacıyla arazi ve bina arayan iş adamlarını da zor durumda bıraktı.

Fiyatlar yüksek olduğu için çok satış yok

Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen, ilçede arsa fiyatlarının oldukça yükseldiğini ifade ederek, "İlçemizde havalimanı yapılmadan önce ana yol kenarı ve havalimanını kuş bakışı gören yerlerde 1 dönüm arsayı metrekaresi 100-150 liradan 100-150 bin liraya alabilirdiniz. Geçen yıl arsanın metrekaresi bin lira civarındaydı. Şimdi metrekaresi bin 250-bin 500 lira hatta arazi durumuna göre 2 bin liradan satılıyor. Yani şu anda bir dönüm araziyi 1,5 milyon, hatta 2 milyon liradan aşağı alamazsınız. Ama çok satış yok. Çünkü arazi sahipleri havalimanı geldi, Ordu Gülyalı ilçesine doğru büyüyor düşüncesiyle fiyatları yüksek tutuyor. Haliyle alıcı ile satıcı ortak bir noktada bir araya gelemiyor" dedi.

Havalimanından 3 yılda 2 milyon 550 bin 86 yolcu taşındı

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde Ordu ve Giresun illerinin ortak kullanımı için, 36 milyon ton taş ile denizde 2 milyon metrekare alan doldurularak yapılan havalimanının temeli 2011 yılı Temmuz ayında atıldı. Türkiye'nin ve Avrupa'nın deniz üzerine yapılan ilk, dünyanın ise ikinci havalimanı olan ve 400 milyon liraya mal olan Ordu-Giresun Havalimanı, 22 Mayıs 2015'te hizmete açıldı. İHA Havalimanından 3 yılda 19 bin 567 uçak seferiyle 2 milyon 550 bin 86 yolcu taşındı. İHA

PARTNERHakan'ın gözyaşları... Gizem hamile mi?Hakan'ın gözyaşları... Gizem hamile mi?
İmar affında çalışmalarda sona gelindi! Yalan beyanda para iadesi yanacakİmar affında çalışmalarda sona gelindi! Yalan beyanda para iadesi yanacak
İndirim sonrası telefonlar kilitlendi!İndirim sonrası telefonlar kilitlendi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ordu arsa havalimanı

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Döviz kuru arttı, THY maaşlara zam yaptı

Döviz kuru arttı, THY maaşlara zam yaptı

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Uyuşturucu madde testi artık nefesten yapılacak

Uyuşturucu madde testi artık nefesten yapılacak

Çalışma Bakanı açıkladı: Dolar daha da düşecek

Çalışma Bakanı açıkladı: Dolar daha da düşecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İmar affında çalışmalarda sona gelindi! Yalan beyanda para iadesi yanacak

İmar affında çalışmalarda sona gelindi! Yalan beyanda para iadesi yanacak

İndirim sonrası telefonlar kilitlendi!

İndirim sonrası telefonlar kilitlendi!

Konut satışlarına hızlı düşüş!

Konut satışlarına hızlı düşüş!

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Yargıtay'dan milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar: Zararı site yönetimi ödeyecek

Yargıtay'dan milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar: Zararı site yönetimi ödeyecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İmar affında çalışmalarda sona gelindi! Yalan beyanda para iadesi yanacak

İmar affında çalışmalarda sona gelindi! Yalan beyanda para iadesi yanacak

İndirim sonrası telefonlar kilitlendi!

İndirim sonrası telefonlar kilitlendi!

Konut satışlarına hızlı düşüş!

Konut satışlarına hızlı düşüş!

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Hırsızlıktan artık site yönetimi sorumlu!

Hırsızlıktan artık site yönetimi sorumlu!

Yargıtay'dan milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar: Zararı site yönetimi ödeyecek

Yargıtay'dan milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar: Zararı site yönetimi ödeyecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.