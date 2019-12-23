Satılan her 2 konuttan biri kredi ile gerçekleşiyor

Realty World Elfi Gayrimenkul kurucusu Özkan Aydemir, satılan her 2 konuttan birinin kredi ile satıldığını göz önünde bulundurarak konut kredi faizlerinde kalıcı indirimin şart olduğunu söyledi.

Türkiye’de gayrimenkul ve inşaat sektörünün desteklenmesi, yeni çalışmalara imza atılması gerektiğini ifade eden Realty World Elfi Gayrimenkul kurucusu Özkan Aydemir, “Türkiye genelinde 2019 yılı verilerine bakıldığında inşaat ve gayrimenkul sektörü için önemli uyarılar veren bir yıl oldu. Özellikle inşaat ruhsat başvurularındaki yüzde 50 düşüş ve konut satışlarında ise son 5 yılın en asgari rakamlara ulaşması unun en güzel göstergesidir. 2019 Kasım ayı itibariyle 11 aylık süreçte 1 milyon 125 bin 302 adet konut satışı gerçekleşti. Ancak son 3 aylık süreçte aylık 140 binin üzerinde konut satışının gerçekleşmesi, sektör adına umut verici oldu. Bursa genelinde ise 2018’de 46 bin 277 olan konut satışları yüzde 10’luk bir düşüş ile 41 bin 736 adette kaldı” dedi.

Açıklanan konut satış istatistiklerine bakıldığında kredinin ne kadar önemli olduğunu herkesin gördüğünü ifade eden Özkan Aydemir, “Son aylarda merkez bankası faizleri toplam 1200 baz puan düşürmesi sektörün geleceği için iyi bir etki yaptı. 1,5 yıllık süreçte konut kredi faizlerinin sektör için ne kadar önemli olduğunu, konut satışlarına etkisinin yüzde 40’lara yakın olması ile görmekteyiz. Her satılan 2 konuttan birisi konut kredisi ile olduğu ülkemizde sektörün desteklenmesi için düşük faizin olması gerekmektedir. Gayrimenkul yatırımcısı ise bu süreçte inşaat halinde veya devam eden projelerden daha çok satışların 3’te 2’sinin 2. el konutlara yöneldiğini gösterdi” diye konuştu.