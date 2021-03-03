Son Dakika: Mart ayı kira artış oranı belli oldu!

Şubat ayı tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte mart ayı için kira artış oranı da açıklanmış oldu. Son dakika haberine göre, TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti. Şubat ayı enflasyonu piyasa tahminlerinin üstünde oldu.

MART AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Mart ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mart ayı için yüzde 12,81 oldu. Mart ayında ne kadar kira ödeyeceğini düşünen ve hesaplamak isteyenler için, enflasyon oranına göre kira hesaplama, kira artış oranı nasıl hesaplanır araştırmalarını yaptık.

Konut Kirası: 1.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Mart 2021 Kira Artış Oranı: % 12,81

Mart Ayı Kira Zammı Tutarı: 128,10 TL

Mart Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.128,10 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının mart ayında ödeyeceği kira zammı 128,10 TL lira olarak hesaplanmakta olup, zamlı kira tutarı ise 1.128,10 TL lira olarak gerçekleşmektedir.



