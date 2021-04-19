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TMB, konut satışları için düşük faizli kredi ve alternatif finansman modeli önerdi

19.04.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), konut satışlarına yönelik düşük faizli kredi kampanyaları ile alternatif gayrimenkul finansman modellerinin hayata geçirilmesi önerisinde bulundu.

TMB, konut satışları için düşük faizli kredi ve alternatif finansman modeli önerdi

TMB'den yapılan açıklamaya göre, birliğin nisan ayına ilişkin hazırladığı İnşaat Sektörü Analizi Raporu yayımlandı.

İnşaat sektöründeki girdi maliyetlerinin arttığına işaret edilen raporda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İnşaat Maliyet Endeksi'nin yıllık bazda ocakta yüzde 27,8 ve şubatta da yüzde 27,6 arttığı anımsatıldı.

Raporda, inşaat sektöründe piyasa şartlarındaki hızlı değişim, kurdaki dalgalanma, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ciddi finansal ve operasyonel sorunlar yaşandığı aktarıldı.

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Geçen yıl konut fiyatlarında başlayan artışın, inşaat maliyetlerinde izlenen yükseliş paralelinde devam ettiği ifade edilen raporda, konut satışlarında bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,9 düşüş görüldüğü kaydedildi.

Bu çerçevede özellikle ilk el konut satışlarına yönelik düşük faizli kredi kampanyalarının hayata geçirilmesinin sektörün desteklenmesi için önemli olduğu belirtilen raporda, "Daha uzun soluklu olarak ise konut segmentindeki canlanmanın pek çok sektörde canlandırıcı etkisi dikkate alınarak alternatif gayrimenkul finansman modelleri geliştirilmesi ve özellikle dar gelirliler için konut hesabı uygulamasının etkin hale getirilmesi önerilmektedir" ifadesi kullanıldı.

AA

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