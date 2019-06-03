TOKİ 15 ilde 153 arsayı satışa sunuyor

Toplam muhammen bedeli yaklaşık 1 milyar 100 milyon TL olan arsalar, konut, ticaret, rekreasyon, özel sağlık, özel eğitim, toplu konut alanı, konut dışı kentsel çalışma, cezaevi, kargir ev, akaryakıt istasyonu ve sanayi niteliğinde arsalar. Şehirlerin gözde ve gelişen bölgelerinde yer alan arsalar; kolay ulaşım imkanı, şehir merkezine, otoyola, sanayi ya da turizm bölgelerine yakınlık gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Müzayede 18 Haziran Salı günü saat 13.30’da TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca açık artırmaya internet üzerinden (www.emlakyonetim.com.tr) katılınılabilecek ve canlı olarak izlenebilecek.

Yüzde 25 peşin 48 ay vade ile satılacak olan arsalarda taksitli tutar için 6 aylık ÜFE oranı yüzde 6 ile sınırlandırılmak suretiyle alıcıya ayrıca avantaj sunuluyor. İzmir’in Çiğli ilçesinde bulunan 2 arsa ise “açık artırma” yöntemiyle kiraya verilecek. Satışa sunulan arsalardan bazılarının özellikleri şöyle:

İstanbul