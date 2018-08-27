TOKİ 20 ilde 176 arsayı satışa çıkarttı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 20 ilde 176 arsayı satışa çıkarttı.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Ankara, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Nevşehir, Sivas, Tekirdağ, Van ve Yalova'da toplam 1 milyon 884 bin 8 metrekare büyüklüğünde 176 arsa satışa sunuldu.

Muhammen bedeli toplam 974 milyon lira olan arsalar, "açık artırma" yöntemiyle satılacak.

Arsaların satışı için müzayede 11 Eylül Salı günü saat 13.30'da İdarenin Ankara Bilkent'teki merkezinde ve İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.

**TOKİ tarafında satışa sunulan arsalardan bazılarının özellikleri şöyle:



- Ankara **

Etimesgut Eryaman'da sağlık ocağı ve ilk yardım merkezi, Yapracık'ta konut, Çankaya Çayyolu'nda gelişme konut alanı, Mamak'ta ticaret, akaryakıt istasyonu, Pursaklar Saray'da konut, Yenimahalle Yakacık'ta küçük sanayi sitesi, Yuva'da konut, Sincan Saraycık'ta konut+ticaret niteliğinde imarlı arsalar.