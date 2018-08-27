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TOKİ 20 ilde 176 arsayı satışa çıkarttı

EMLAK HABERLERİ  | 27.08.2018 13:48 | Son Güncelleme

İdare, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 20 ilde toplam 1 milyon 884 bin 8 metrekare büyüklüğündeki 176 arsayı satışa sundu

TOKİ 20 ilde 176 arsayı satışa çıkarttı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 20 ilde 176 arsayı satışa çıkarttı.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Ankara, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Nevşehir, Sivas, Tekirdağ, Van ve Yalova'da toplam 1 milyon 884 bin 8 metrekare büyüklüğünde 176 arsa satışa sunuldu.

Muhammen bedeli toplam 974 milyon lira olan arsalar, "açık artırma" yöntemiyle satılacak.

Arsaların satışı için müzayede 11 Eylül Salı günü saat 13.30'da İdarenin Ankara Bilkent'teki merkezinde ve İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.

**TOKİ tarafında satışa sunulan arsalardan bazılarının özellikleri şöyle:


- Ankara **

Etimesgut Eryaman'da sağlık ocağı ve ilk yardım merkezi, Yapracık'ta konut, Çankaya Çayyolu'nda gelişme konut alanı, Mamak'ta ticaret, akaryakıt istasyonu, Pursaklar Saray'da konut, Yenimahalle Yakacık'ta küçük sanayi sitesi, Yuva'da konut, Sincan Saraycık'ta konut+ticaret niteliğinde imarlı arsalar.

TOKİ 20 ilde 176 arsayı satışa çıkarttı

Başakşehir Kayabaşı'nda özel sağlık, İkitelli'de konut dışı kentsel çalışma, Büyükçekmece'de konut niteliğinde imarlı arsalar.

- İzmir

Narlıdere'de konut+ticaret+özel eğitim+cami+park niteliğinde imarlı arsa.

- Kocaeli

Gölcük'te konut dışı kentsel çalışma, Dilovası'nda diğer tarım niteliğinde imarlı arsalar.

- Elazığ

Merkezde konut, ticaret ve özel eğitim niteliğinde imarlı arsalar.

- Eskişehir

Odunpazarı’nda konut ve merkezi iş niteliğinde imarlı arsalar.

- Karaman

Merkezde özel sağlık, özel ortaokul eğitim, ticaret ve ticaret+konut niteliğinde imarlı arsalar.

- Tekirdağ

Süleymanpaşa'da sanayi alanı niteliğinde imarlı ile Çorlu'da plansız arsalar.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye www.toki.gov.tr ve www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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