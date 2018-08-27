Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 20 ilde 176 arsayı satışa çıkarttı.
TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Ankara, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Nevşehir, Sivas, Tekirdağ, Van ve Yalova'da toplam 1 milyon 884 bin 8 metrekare büyüklüğünde 176 arsa satışa sunuldu.
Muhammen bedeli toplam 974 milyon lira olan arsalar, "açık artırma" yöntemiyle satılacak.
Arsaların satışı için müzayede 11 Eylül Salı günü saat 13.30'da İdarenin Ankara Bilkent'teki merkezinde ve İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.
**TOKİ tarafında satışa sunulan arsalardan bazılarının özellikleri şöyle:
- Ankara **
Etimesgut Eryaman'da sağlık ocağı ve ilk yardım merkezi, Yapracık'ta konut, Çankaya Çayyolu'nda gelişme konut alanı, Mamak'ta ticaret, akaryakıt istasyonu, Pursaklar Saray'da konut, Yenimahalle Yakacık'ta küçük sanayi sitesi, Yuva'da konut, Sincan Saraycık'ta konut+ticaret niteliğinde imarlı arsalar.
TOKİ 20 ilde 176 arsayı satışa çıkarttı
Başakşehir Kayabaşı'nda özel sağlık, İkitelli'de konut dışı kentsel çalışma, Büyükçekmece'de konut niteliğinde imarlı arsalar.
- İzmir
Narlıdere'de konut+ticaret+özel eğitim+cami+park niteliğinde imarlı arsa.
- Kocaeli
Gölcük'te konut dışı kentsel çalışma, Dilovası'nda diğer tarım niteliğinde imarlı arsalar.
- Elazığ
Merkezde konut, ticaret ve özel eğitim niteliğinde imarlı arsalar.
- Eskişehir
Odunpazarı’nda konut ve merkezi iş niteliğinde imarlı arsalar.
- Karaman
Merkezde özel sağlık, özel ortaokul eğitim, ticaret ve ticaret+konut niteliğinde imarlı arsalar.
- Tekirdağ
Süleymanpaşa'da sanayi alanı niteliğinde imarlı ile Çorlu'da plansız arsalar.
Satışa ilişkin detaylı bilgiye www.toki.gov.tr ve www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.
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