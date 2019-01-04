TOKİ Başkanı Ömer Bulut'tan dar gelirliye konut müjdesi

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ hizmet binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Avrupa ve Ortadoğu’da olmak üzere Türkiye’de TOKİ kadar konut üreten kurumun olmadığını belirten Bulut, konuştu:

"TOKİ, şehirlerin yenilenmesi, dar gelirli ailelerin ev sahibi olması için çalışıyor. Ayrıca deprem ve diğer afetleri gözeterek projeler yapılıyor. Dar gelirli ve düşük gelirli insanların konut sahibi olmasını sağlamak için 830 bin sosyal niteliği olan konut yapıldı. TOKİ olarak sosyal konut projelerinin yükselmenin sevincini yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Bu rakamlar yeterli değil, TOKİ oranlarını yüzde 100’e çıkarmalıyız' diyor. 'Bu rakam olana kadar projelere bakmayacağım' diyor. 15 yıl içinde 23 bin 780 derslikli bin 77 okul tamamlandı. Yine 40 bin 120 yatak kapasiteli 266 hastane, 72 bin öğrenci kapasiteli 189 yurt, 931 ticaret merkezi, 19 stadyum ve toplamda 14 bin 541 sosyal donatı inşa edilmiş ve edilmektedir."

2018'DE 53 BİN KONUT

2018 yılında 53 bin konutun satışının gerçekleştirildiğini belirten Bulut, 43 bin evin tesliminin yapıldığını kaydetti. Bulut, şöyle devam etti: