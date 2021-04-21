TOKİ borcunu peşin ödeyenlere yüzde 20 indirim bugün başlıyor!

TOKİ peşin ödeme ya da erken ödeme indirimi yaparak, TOKİ'den ev alan vatandaşlara yüzde 20 indirim uygulamasına bugün itibari ile başlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu bir açıklama ile indirim başlatılacağını sosyal medyadan duyurmuştu.

TOKİ YÜZDE 20 İNDİRİMİ BUGÜN BAŞLIYOR

Bakan Kurum Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, "TOKİ'den konut ve iş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine, daha önce de düzenlediğimiz yüzde 20 indirim kampanyamızı bu yıl da tekrarlıyoruz. Kalan taksit sayısı 12’den fazla olan ve borcunun tamamını ya da yüzde 25’inden fazlasını peşin ödeyecek hak sahiplerine yüzde 20 indirim yapıyoruz. Vatandaşlarımız kampanyamızdan 21 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında faydalanabilecekler. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre Bakanı Murat Kurum, daha önceden TOKİ'den ev alan vatandaşlara peşin ödeme indirimi uygulanacağını söyledi. Bu kampanya ile TOKİ'ye olan borçlarını peşin olarak ödeyen vatandaşlara yüzde 20 oranında indirim uygulanacak.