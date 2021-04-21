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TOKİ borcunu peşin ödeyenlere yüzde 20 indirim bugün başlıyor!

21.04.2021 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Bakan Kurum son dakika açıklama yaparak, TOKİ borçlarının tamamını ya da yüzde 25'inden fazlasını peşin ödeyeceklere yüzde 20 indirim yapılacağını duyurdu. İndirim başvurusu bugün itibari ile başladı.

TOKİ borcunu peşin ödeyenlere yüzde 20 indirim bugün başlıyor!

TOKİ peşin ödeme ya da erken ödeme indirimi yaparak, TOKİ'den ev alan vatandaşlara yüzde 20 indirim uygulamasına bugün itibari ile başlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu bir açıklama ile indirim başlatılacağını sosyal medyadan duyurmuştu.

TOKİ YÜZDE 20 İNDİRİMİ BUGÜN BAŞLIYOR

Bakan Kurum Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, "TOKİ'den konut ve iş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine, daha önce de düzenlediğimiz yüzde 20 indirim kampanyamızı bu yıl da tekrarlıyoruz. Kalan taksit sayısı 12’den fazla olan ve borcunun tamamını ya da yüzde 25’inden fazlasını peşin ödeyecek hak sahiplerine yüzde 20 indirim yapıyoruz. Vatandaşlarımız kampanyamızdan 21 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında faydalanabilecekler. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

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SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre Bakanı Murat Kurum, daha önceden TOKİ'den ev alan vatandaşlara peşin ödeme indirimi uygulanacağını söyledi. Bu kampanya ile TOKİ'ye olan borçlarını peşin olarak ödeyen vatandaşlara yüzde 20 oranında indirim uygulanacak.

KAMPANYADAN FAYDALANMA ŞARTLARI

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor. Kampanyadan, TOKİ tarafından satışları 2019 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2019 yılı sonu itibariyle başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabiliyor. Ayrıca kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut ve işyeri alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.

iHA

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Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Murat Kurum
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Akp bin son çırpınışları çırpndıkça batıyor.. MB nın kasasını sıfırladılar devletin hazine namına ne kadar nakiti varsa hepsini yediler.. simdi tokiden ne elde edersem diye kampanyalar yapıyor.. artık ne yaparsan yapın sandıkta şu şarkıyı duyacaksıniz.. "bay baay lopınız heloo hepınız"
suriyelilere bedava dağıtın ne de olsa din kardeşleriniz. !!!!!!!!!!!!!!!hahahahahaha
garipanda para çıkmazki peşin nasıl ödesin akıllı.

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