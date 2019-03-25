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TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

EMLAK HABERLERİ  | 25.03.2019 13:39 | Son Güncelleme

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 25 Mart-5 Nisan tarihleri arasında başvuruları Halkbank vazıtası ile alacak.

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

Türkiye Emekliler Derneği Erzurum şube Başkanı Ahmet Degen, emekliler için yapılacak olan konutlara ilginin fazla olmasını beklediklerini söyledi.

Başkan Degen, " Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum'da yaptığı konuşmasında emeklilerimiz için konut projesinin başlayacağını belirtmişti.

Cumhurbaşkanımızın bu açıklamasının ardından Büyükşehir Belediyesinde arsa tahsisini gerçekleştirmesinin ardından Toplu konut idaresi yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler ve buna paralel olarak Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'unda destekleri ile ilimizde konutlar yapılacak.

İlk etapta ne kadar Konut’un yapılacağı konusunda emeklilerimizin talepleri değerlendirilecek. Bu kapsamda 25 Mart tarihinde başlayacak kayıtlar 5 Nisan tarihine kadar devam edecek. Emeklilerimiz ilk etapta Halk Bankasına 2 + 1 için 500 TL, 3 + 1 daireler için ise 1000 TL yatıracaklar. Sonraki süreçte ise yapılacak konutlar için kura çekimleri gerçekleşecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un da açıkladığı gibi emeklilerimiz kira öder gibi 20 yıl vade ile ev sahibi olacak. Peşinatlar konusunda kimse endişeye düşmesin. Gerek bakanlık, gerek TOKİ yetkilileri, taleplerimiz doğrultusunda emeklilerimizin bütçesine göre bir ödeme planı hazırlayacak. Zaten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi asgari ücretin altında maaş alan emeklilerimize en uygun ödemeler ile konutlar verilecek. Bu konuda bizlerde dernek yönetimi olarak seçimler sonrasında Başkent Ankara'da bakanlık ve Toplu konut idaresi yetkileri ile temaslarımızı sürdüreceğiz.

Erzurum için büyük önem taşıyan konut projesinde çok büyük mesafeler kat ettik. bu bağlamda bizlere destek olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere siyasilerimizde teşekkür ediyoruz. Seçimler sonrasında konutların hızlı bir şekilde yapılması için Türkiye Emekliler Derneği Erzurum şube Başkanlığı olarak çok yoğun bir çalışma yapacağız. Üyelerimizin sıcak bir yuvaya kavuşması en büyük dileğimiz. Altına bir kez daha çizerek belirtmek istiyorum ki, yapılacak olan bu konut projesinde peşinatlar konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Toki en uygun ödeme planını yapacaklar. Emeklilerimiz özellikle peşinatlar konusunda asla karamsarlığa düşmesinler” açıklamalarında bulundu.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) halkbank murat kurum

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
millet borç içinde başkanım emekllierin çocukları var o kadar gençlere iş kurcaz fabrikalar kurcaz deseniz daha iyi deyilmi iş olunca hepsi olmazmı saygılar ...!
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