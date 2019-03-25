TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

Türkiye Emekliler Derneği Erzurum şube Başkanı Ahmet Degen, emekliler için yapılacak olan konutlara ilginin fazla olmasını beklediklerini söyledi.

Başkan Degen, " Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum'da yaptığı konuşmasında emeklilerimiz için konut projesinin başlayacağını belirtmişti.

Cumhurbaşkanımızın bu açıklamasının ardından Büyükşehir Belediyesinde arsa tahsisini gerçekleştirmesinin ardından Toplu konut idaresi yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler ve buna paralel olarak Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'unda destekleri ile ilimizde konutlar yapılacak.

İlk etapta ne kadar Konut’un yapılacağı konusunda emeklilerimizin talepleri değerlendirilecek. Bu kapsamda 25 Mart tarihinde başlayacak kayıtlar 5 Nisan tarihine kadar devam edecek. Emeklilerimiz ilk etapta Halk Bankasına 2 + 1 için 500 TL, 3 + 1 daireler için ise 1000 TL yatıracaklar. Sonraki süreçte ise yapılacak konutlar için kura çekimleri gerçekleşecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un da açıkladığı gibi emeklilerimiz kira öder gibi 20 yıl vade ile ev sahibi olacak. Peşinatlar konusunda kimse endişeye düşmesin. Gerek bakanlık, gerek TOKİ yetkilileri, taleplerimiz doğrultusunda emeklilerimizin bütçesine göre bir ödeme planı hazırlayacak. Zaten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi asgari ücretin altında maaş alan emeklilerimize en uygun ödemeler ile konutlar verilecek. Bu konuda bizlerde dernek yönetimi olarak seçimler sonrasında Başkent Ankara'da bakanlık ve Toplu konut idaresi yetkileri ile temaslarımızı sürdüreceğiz.