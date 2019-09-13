FİNANS

TOKİ'den ikinci indirim kampanyası

EMLAK HABERLERİ  | 13.09.2019 11:27 | Son Güncelleme

TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik ikinci indirim kampanyası 23 Eylül'de başlayacak

TOKİ'den ikinci indirim kampanyası

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasının bu yıl ikincisi düzenlenecek. Yüzde 22 indirim uygulanacak kampanyaya başvurular 23 Eylül'de başlayacak.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Başkanlık tarafından konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bulut, konut sektörünün öncüsü ve sosyal devletin yansıması bir kurum olarak ekonomideki gelişmelere katkı sağlamak ve vatandaşların taleplerine cevap vermek için geri ödemeleri devam eden gayrimenkullere yönelik indirim kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından indirim kampanyasına yoğun talep geldiğini belirten Bulut, vatandaşların beklentileri üzerine 2019 yılı için indirim kampanyasının ikincisini düzenlemeye karar verdiklerini, bu kampanyada da indirim oranın yüzde 22 olduğunu dile getirdi.

KAMPANYADA ESNEK ÖDEME KOLAYLIĞI

Bulut, indirim kampanyasından yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının 23 Eylül-18 Ekim'de ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini dile getirerek, "Kampanyadan yararlanıp tapularını hemen almak isteyen vatandaşlarımızın son başvuru tarihine kadar başvurularını yapması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak." dedi.

Bu yıl ikincisini düzenledikleri indirim kampanyasında esnek ödeme planı uyguladıklarını vurgulayan Bulut, şöyle konuştu:

"Kampanyamızdan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlarımız borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek. Finansal anlamda olumlu gelişmelerin yaşandığı ülkemizde enflasyon ve faizlerin düştüğü bu ortamda belirlediğimiz yüzde 22 indirim oranının vatandaşlarımızın lehine olduğunu düşünüyorum."

Bulut, indirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerektiğini vurguladı.

ARACI BANKALARDAN KONUT KREDİSİ KULLANILABİLECEK

Kampanyadan satışları 2018'in Haziran ayının 30. gününe kadar vadeli olarak idareden konut ve iş yeri satın almış olup, geri ödeme taksitleri en geç 30 Haziran 2018'den önce başlamış konut ve iş yerleri alıcılarının yararlanabileceğini belirten Bulut, vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerin indirim kampanyasına dahil edilmediğini söyledi.

TOKİ Başkanı Bulut, kampanya kapsamındaki konut alıcılarının borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak istemeleri halinde gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabileceklerini dile getirdi.

KAYNAK:AA

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