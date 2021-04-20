TOKİ'nin indirim kampanyasına nasıl başvuru yapılır? TOKİ’den indirim kampanyası imkânı 

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, iş yeri ve konut alıcılarından gelen yoğun talebin ardından geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için her sene uygulanan indirim kampanyası bu sene de yapılacak. Yüzde 20 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da faydalanabilecek.

TOKİ’NİN İNDİRİM KAMPANYASI İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI

Borcun hepsini kapatamayacaklar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak kaydıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından yararlanabilecek.

Kampanyadan faydalanmak isteyenler, 21 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında ilgili bankaya başvuru yapabilecek.

Bu tarihin ardından yapılacak borç kapatmalarında, söz konusu indirim oranından faydalanılması mümkün olmayacak.

İndirim uygulaması dâhilinde alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihinden itibaren TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun olmaması şartı da aranıyor.

Kampanyadan, TOKİ tarafından satışları 2019 yılı sonuna dek yapılmış ve geri ödeme taksitleri en geç 2019 yılı sonundan itibaren başlayan iş yeri ve konut alıcıları faydalanabilecek.

Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

