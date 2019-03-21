Toplu konutta yüzde 22 indirim kampanyası bugün başlıyor

TOKİ tarafından borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için indirim kampanyası düzenlendi. Bu kapsamda bu yıl peşin ödemelerde yüzde 22 oranında indirim yapılacak.



BAKAN KURUM DUYURMUŞTU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında TOKİ indirim kampanyasıyla ilgili detayları paylaşmıştı. Kurum:

"Bugüne kadar TOKİ'den ev almış vatandaşlarımız var. Şu an ödemelerini yapan 210 bin vatandaşımızı ilgilendiren süreçte, inşallah 21 Mart tarihi itibarıyla vatandaşlarımızın borçlarını kapamalarına müteakip yüzde 22 indirim kampanyasını başlatıyoruz. 19 Nisan'a kadar sürecek bu kampanyada vatandaşlarımız eğer borçlarını kapatırlarsa yüzde 22 indirimden faydalanabilecekler.

Bir müjde vermek istediğine dikkati çeken Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yüzde 25'ten az olmamak üzere borçlarını kapatabiliyorlar, o yüzde 25'lik kısma da yüzde 22 indirim uygulanıyor. Tamamını kapatırsa yine yüzde 22 indirim uygulanıyor. Bu sayede ödeme güçlüğü çeken vatandaşımıza bir rahatlama getirmek istiyoruz."

