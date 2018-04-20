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Türkiye’de 2018 Mart ayında 110 bin 905 konut satıldı

EMLAK HABERLERİ  | 20.04.2018 10:18 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Mart ayında yüzde 14 düşüşle 110 905 oldu.

Türkiye’de 2018 Mart ayında 110 bin 905 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 oranında azalarak 110 905 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 18 bin 714 konut satışı ve yüzde 16,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 11 269 konut satışı ve yüzde 10,2 pay ile Ankara, 6 bin 787 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 11 konut ile Ardahan, 13 konut ile Hakkari ve 36 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli konut satışları 2018 Mart ayında 32 bin 786 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde35 oranında azalış göstererek 32 bin 786 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 29,6 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 6 050 konut satışı ve yüzde18,5 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 45,4 ile Artvin oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 78 119 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 oranında azalarak 78_119 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 12 664 konut satışı ve yüzde16,2 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 67,7 oldu. Ankara 7 270 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 bin 599 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 9 konut ile Ardahan oldu.


Konut satışlarında 50 701 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 azalarak 50 701 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde45,7 oldu. İlk satışlarda İstanbul 8 774 konut satışı ve yüzde17,3 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 3 751 konut satışı ile Ankara ve 2 753 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 60 bin 204 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde17 azalış göstererek 60_204 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 940 konut satışı ve yüzde 16,5 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 53,1 oldu. Ankara 7 518 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 bin 034 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara 2018 yılı Mart ayında 1 827 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 1827 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mart 2018’de ilk sırayı 556 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 446 konut satışı ile Antalya, 134 konut satışı ile Trabzon, 109 konut satışı ile Bursa ve 89 konut satışı ile Yalova izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı

Mart ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 348 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 181 konut ile Suudi Arabistan, 156 konut ile İran, 120 konut ile Rusya Federasyonu ve 108 konut ile Afganistan izledi.

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Anahtar Kelimeler:
konut TÜİK
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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