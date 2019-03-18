FİNANS

Türkiye'de 2019 Şubat ayında 78 450 konut satıldı

EMLAK HABERLERİ  | 18.03.2019 10:34 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında yüzde 18.2 düşüşle 78,450 adet oldu.

Türkiye'de 2019 Şubat ayında 78 450 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 oranında azalarak 78 450 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 14 462 konut satışı ve yüzde 18,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 7 690 konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 4 403 konut satışı ve yüzde 5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 5 konut ile Hakkari, 12 konut ile Ardahan ve 22 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 2019 ŞUBAT AYINDA 8,890 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,2 oranında azalış göstererek 8 890 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 11,3 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 1 724 konut satışı ve yüzde 19,4 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 25 ile Ardahan oldu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUNCUNDA 69,560 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 oranında artarak 69 560 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 12 738 konut satışı ve yüzde 18,3 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 88,1 oldu. Ankara 6 648 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 851 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 5 konut ile Hakkari oldu.

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KONUT SATIŞLARINDA 32,648 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,3 azalarak 32 648 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 41,6 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 365 konut satışı ve yüzde 19,5 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2 527 konut satışı ile Ankara ve 1 800 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 45,802 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 azalış göstererek 45_802 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 8 097 konut satışı ve yüzde 17,7 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 56 oldu. Ankara 5 163 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 2 603 konut satışı ile İzmir izledi.

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YABANCILARA 2019 YILI ŞUBAT AYINDA 3,321 KONUT SATIŞI GREÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 92,1 artarak 3 321 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Şubat 2019'da ilk sırayı 1 440 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 672 konut satışı ile Antalya, 196 konut satışı ile Ankara, 192 konut satışı ile Bursa ve 138 konut satışı ile Yalova izledi.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI IRAK VATANDAŞLARINA YAPILDI

Şubat ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 628 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 307 konut ile İran, 236 konut ile Rusya Federasyonu, 166 konut ile Afganistan ve 150 konut ile Kuveyt izledi.

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